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Технологии и медиа ,  
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Суд заново рассмотрит спор Московского метро с бывшим рекламным партнером

Арбитражный суд Московского округа 20 марта отменил решение первой и апелляционной инстанций по спору ГУП «Московский метрополитен» со своим бывшем рекламным подрядчиком ООО «Трейд Компани». Дело будет рассмотрено заново, следует из материалов базы «Электронное правосудие».

«Трейд Компани» оспаривала одностороннее расторжение ГУП десятилетнего договора в декабре 2017 года. Метрополитен отказался от услуг партнера по размещению рекламы, поскольку «Трейд Компани» вовремя не предоставила, как требовал договор, финансового обеспечения контракта на очередной год. Но, как решили суды первой и апелляционной инстанций, договор был расторгнут на несколько дней раньше, чем было предусмотрено условиями контракта, поэтому отказ от сотрудничества был признан незаконным.

Технологии и медиа
Контракт из-под земли: как арбитраж разрешил спор о рекламе в метро

Московский метрополитен последовательно аргументировал свою позицию и добился пересмотра дела, заявили РБК в пресс-службе ГУП, подчеркнув, что располагают «исчерпывающими доказательствами того, что действовали в рамках закона, когда расторгли договор с подрядчиком, не выполнившим взятые на себя обязательства». Связаться с представителем «Трейд Компани» не удалось.

«Трейд Компани» прекратила размещать рекламу в столичном метро с января 2018 года. А с прошлой осени ГУП стал работать напрямую с рекламодателями​ через интернет-сервис nebo.digital, собственником которого является Карен Авагумян, владелец транспортной компании «Ранд-Транс».

«Трейд Компани» была связана с автохолдингом «Гема», чья структура «Авто Селл» также в 2011–2015 годах продавала рекламу в московском метро. Контракт с ней был досрочно расторгнут из-за 1 млрд руб. задолженности.

Две недели назад Следственный комитет России сообщил, что завершил расследование в отношении гендиректора «Авто Селл» Гюли Коган, вместе с подельниками похитившей, по версии следствия, у метрополитена 850 млн руб. Владелец «Гемы» Александр Геллер был объявлен в розыск.

Автор: Сергей Соболев
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Владелец подмосковных маршруток занялся размещением рекламы в метро
Технологии и медиа
Контракт из-под земли: как арбитраж разрешил спор о рекламе в метро
Технологии и медиа
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