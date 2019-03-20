Суд заново рассмотрит спор Московского метро с бывшим рекламным партнером

Арбитражный суд Московского округа 20 марта отменил решение первой и апелляционной инстанций по спору ГУП «Московский метрополитен» со своим бывшем рекламным подрядчиком ООО «Трейд Компани». Дело будет рассмотрено заново, следует из материалов базы «Электронное правосудие».

«Трейд Компани» оспаривала одностороннее расторжение ГУП десятилетнего договора в декабре 2017 года. Метрополитен отказался от услуг партнера по размещению рекламы, поскольку «Трейд Компани» вовремя не предоставила, как требовал договор, финансового обеспечения контракта на очередной год. Но, как решили суды первой и апелляционной инстанций, договор был расторгнут на несколько дней раньше, чем было предусмотрено условиями контракта, поэтому отказ от сотрудничества был признан незаконным.

Московский метрополитен последовательно аргументировал свою позицию и добился пересмотра дела, заявили РБК в пресс-службе ГУП, подчеркнув, что располагают «исчерпывающими доказательствами того, что действовали в рамках закона, когда расторгли договор с подрядчиком, не выполнившим взятые на себя обязательства». Связаться с представителем «Трейд Компани» не удалось.

«Трейд Компани» прекратила размещать рекламу в столичном метро с января 2018 года. А с прошлой осени ГУП стал работать напрямую с рекламодателями​ через интернет-сервис nebo.digital, собственником которого является Карен Авагумян, владелец транспортной компании «Ранд-Транс».