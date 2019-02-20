Владелец подмосковных маршруток занялся размещением рекламы в метро

Партнером московского метро по размещению рекламы оказался Карен Авагумян, владелец специализирующейся на пассажирских перевозках в Подмосковье компании «Ранд-Транс» и сын основателя автохолдинга «Авилон»

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

С 14 февраля 2019 года учредителем ООО «Профцентр «Специалист», согласно данным ЕГРЮЛ, вместо гендиректора Максима Данилова стал Карен Авагумян. Эта компания, как ранее писал РБК, осенью 2018 года стала оператором сервиса, позволяющего размещать рекламу в московском метро — на плазменных экранах, установленных в вагонах поездов, на стикерах и световых коробах в вестибюлях станций и переходах.

В январе 2018 года реклама исчезла из подземки, месяцем ранее метрополитен разорвал контракт со своим рекламным подрядчиком — ООО «Трейд Компани». Создание информационно-рекламного сервиса позволило вернуть рекламу в метро: ГУП в октябре прошлого года заявил, что сам будет договариваться с рекламодателями, а «Профцентр «Специалист» выступит его техническим подрядчиком. Из опубликованного проекта договора следовало, что метрополитен будет оставлять себе 75% рекламных доходов, а 25% получит «Профцентр «Специалист».

Сам конкурс по выбору оператора информационно-рекламного сервиса ГУП провел прошлым летом. Торги были признаны несостоявшимися, поскольку на них поступила лишь одна заявка — от «Профцентра «Специалист». С ним как с единственным участником и был заключен договор.

Документация о закупке и договор с ООО «Профцентр «Специалист» не устанавливают требований о предоставлении сведений, касающихся бенефициаров, ответила пресс-служба Московского метрополитена на вопрос о собственнике оператора информационно-рекламного сервиса.​