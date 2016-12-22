ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,97 67,02 EUR Нал. 77,47 76,42 USD Бирж. 67,56 +0,28 EUR Бирж. 77,04 +0,61 USD ЦБ. 67,11 +0,37 EUR ЦБ. 76,47 +0,70 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 3975,00 +375,00 IMOEX 2341,27 -0,38% RTSI 1091,78 -1,29% Brent 56,36 -3,69% DJIA 23675,64 +0,35% Nasdaq 6783,91 +0,45%
Московский метрополитен вновь проиграл в суде бывшему рекламному партнеру
Лента новостей
В Совфеде сочли западные фильмы «идеологическими троянскими конями» 16:04, Политика Как будут праздновать Рождество в Москве 16:00, РБК и Путешествие в Рождество Финалист серии Гран-при по фигурному катанию пропустит чемпионат России 15:47, Спорт НБУ подал иск в суд Женевы против Коломойского почти на $240 млн 15:45, Финансы Путин поручил подумать о режиме льгот на ввоз иностранных самолетов 15:37, Экономика Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 15:32, РБК и FW Raiffeisen Госдума приняла внесенный 8 лет назад закон об обращении с животными 15:28, Общество В Германии задержали россиянина за торговлю товарами двойного назначения 15:20, Общество Минфин не смог занять 10 млрд руб. на рынке госдолга 15:18, Финансы Криптовалюты: что происходит с виртуальными деньгами сегодня 15:07, РБК и EXMO Майнинг снова стал выгодным: прибыльность выросла в три раза за сутки 15:05, Крипто В ГИБДД предложили обязать владельцев иностранных прав менять их в России 15:05, Общество BMW рассказала о новинках для России в 2019 году 14:53, Авто В Литве оппозиционера заподозрили в шпионаже в пользу России 14:49, Политика Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ 14:46, Финансы В Мурманске школьник напал на сверстника с ножом 14:36, Общество Белорусские футболисты останутся легионерами в России 14:33, Спорт Смена логотипов, коллаборации и бодипозитив: модные итоги 2018 года 14:29, Pink Как приготовить стейк-салат в стиле Юго-Восточной Азии 14:27, РБК и Белая Дача Госдума отменила в России национальный роуминг 14:24, Технологии и медиа В Эстонии задержали 10 человек по делу об отмывании миллиардов долларов 14:23, Финансы Россиянин умер в тюрьме в Львовской области 14:23, Общество При пожаре на складе мебели в Татарстане погибли два человека 14:19, Общество Въехавший в переход в Москве водитель автобуса получил 4 года колонии 14:16, Общество Почему рынок труда Тверской области готов к масштабным инвестициям 14:11, Партнерский материал Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника 14:10, Общество Аналитики спрогнозировали рост числа абонентов виртуальных операторов 14:09, Технологии и медиа В честь Трампа назвали вымирающий вид амфибий 14:08, Общество
Московский метрополитен вновь проиграл в суде бывшему рекламному партнеру
Технологии и медиа, 13:53
0
Московский метрополитен вновь проиграл в суде бывшему рекламному партнеру
Отказ метро от сотрудничества с подрядчиком «Трейд Компани» был незаконным, подтвердила апелляционная инстанция. Если теперь договор будет возобновлен, то у метрополитена станет сразу два рекламных партнера
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду, 19 декабря, оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 7 сентября 2018 года по иску ООО «Трейд Компани» к ГУП «Московский метрополитен», указано в базе «Электронное правосудие».

В сентябре суд первой инстанции признал, что метрополитен не имел права в одностороннем порядке расторгать договор со своим рекламным подрядчиком ООО «Трейд Компани».

Постановление апелляционной инстанции вступает в силу с момента его принятия, следует из п. 5 ст. 271 Арбитражно-процессуального кодекса РФ. Пресс-служба Московского метрополитена пообещала прокомментировать постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. РБК направил запрос в «Трейд Компани».

«Трейд Компани» стала рекламным подрядчиком столичного метрополитена в сентябре 2016 года по итогам аукциона. Компания пообещала перечислить ГУПу в течение десяти лет 22,7 млрд руб. В «Трейд Компани» при этом не скрывали, что действуют в интересах автохолдинга «Гема», чья структура «Авто Селл» уже продавала рекламу в московской подземке. Но летом 2015 года ГУП досрочно расторгло договор с ООО «Авто Селл» из-за более 1 млрд руб. скопившейся задолженности. Позже последнее было признано банкротом.

Чтобы обезопасить себя от недобросовестных партнеров, ГУП на торгах 2016 года внесло в аукционную документацию следующее требование: финансовое обеспечение договора составляет 30% от стоимости контракта с победителем. Для «Трейд Компани» эта сумма составила, таким образом, более 6,8 млрд руб.

Такое обеспечение может быть предоставлено в виде ежегодно продлевающейся банковской гарантии. В сентябре 2016 года гарантом «Трейд Компани» выступил ее кредитор банк «ФК Открытие». В сентябре 2017 года он уже проходил процедуру санации и гарантию своему заемщику не предоставил.

Не получив своевременного финансового обеспечения на очередной год, ГУП в конце 2017 года расторгло договор с «Трейд Компани». Из текста решения суда первой инстанции следует, что оно сделал это на несколько дней раньше, чем было прописано в условиях договора.

С января 2018 года вся реклама исчезла из столичной подземки. Но этой осенью стало известно, что ГУП решило само заняться размещением рекламы на территории метрополитена. При этом у ГУПа появился «официальный оператор информационно-рекламного сервиса», который позволят рекламодателям проводить свои кампании в метро.

Владельцем сервиса оказалось ООО «Профцентр «Специалист», учрежденное Максимом Даниловым. В метрополитене уточняли, что эта компания выступает лишь техническим подрядчиком и 75% рекламных доходов ГУП забирает себе.

Поскольку односторонний отказ от договора признан незаконным, то контракт ООО «Трейд Компани» с метрополитеном является действующим, объясняет управляющий партнер юрфирмы Legalight Гарий Напалков.

Следовательно, по его словам, «Трейд Компани» вправе требовать от ГУПа исполнения всех обязательств по нему. В случае если метрополитен не будет исполнять своих обязательств по договору, то «Трейд Компани» уже может потребовать от ГУПа возместить убытки.

Автор: Сергей Соболев.
Теги: Московский метрополитен , реклама
Главное
Минфин не смог занять 10 млрд руб. на рынке госдолга Финансы
Материалы по теме
Теперь сами: как московское метро хочет зарабатывать на рекламе Технологии и медиа
Суд постановил вернуть в московское метро рекламу Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter