Московский метрополитен вновь проиграл в суде бывшему рекламному партнеру

Отказ метро от сотрудничества с подрядчиком «Трейд Компани» был незаконным, подтвердила апелляционная инстанция. Если теперь договор будет возобновлен, то у метрополитена станет сразу два рекламных партнера

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду, 19 декабря, оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 7 сентября 2018 года по иску ООО «Трейд Компани» к ГУП «Московский метрополитен», указано в базе «Электронное правосудие».

В сентябре суд первой инстанции признал, что метрополитен не имел права в одностороннем порядке расторгать договор со своим рекламным подрядчиком ООО «Трейд Компани».

Постановление апелляционной инстанции вступает в силу с момента его принятия, следует из п. 5 ст. 271 Арбитражно-процессуального кодекса РФ. Пресс-служба Московского метрополитена пообещала прокомментировать постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. РБК направил запрос в «Трейд Компани».

«Трейд Компани» стала рекламным подрядчиком столичного метрополитена в сентябре 2016 года по итогам аукциона. Компания пообещала перечислить ГУПу в течение десяти лет 22,7 млрд руб. В «Трейд Компани» при этом не скрывали, что действуют в интересах автохолдинга «Гема», чья структура «Авто Селл» уже продавала рекламу в московской подземке. Но летом 2015 года ГУП досрочно расторгло договор с ООО «Авто Селл» из-за более 1 млрд руб. скопившейся задолженности. Позже последнее было признано банкротом.

Чтобы обезопасить себя от недобросовестных партнеров, ГУП на торгах 2016 года внесло в аукционную документацию следующее требование: финансовое обеспечение договора составляет 30% от стоимости контракта с победителем. Для «Трейд Компани» эта сумма составила, таким образом, более 6,8 млрд руб.

Такое обеспечение может быть предоставлено в виде ежегодно продлевающейся банковской гарантии. В сентябре 2016 года гарантом «Трейд Компани» выступил ее кредитор банк «ФК Открытие». В сентябре 2017 года он уже проходил процедуру санации и гарантию своему заемщику не предоставил.

Не получив своевременного финансового обеспечения на очередной год, ГУП в конце 2017 года расторгло договор с «Трейд Компани». Из текста решения суда первой инстанции следует, что оно сделал это на несколько дней раньше, чем было прописано в условиях договора.

С января 2018 года вся реклама исчезла из столичной подземки. Но этой осенью стало известно, что ГУП решило само заняться размещением рекламы на территории метрополитена. При этом у ГУПа появился «официальный оператор информационно-рекламного сервиса», который позволят рекламодателям проводить свои кампании в метро.

Владельцем сервиса оказалось ООО «Профцентр «Специалист», учрежденное Максимом Даниловым. В метрополитене уточняли, что эта компания выступает лишь техническим подрядчиком и 75% рекламных доходов ГУП забирает себе.

Поскольку односторонний отказ от договора признан незаконным, то контракт ООО «Трейд Компани» с метрополитеном является действующим, объясняет управляющий партнер юрфирмы Legalight Гарий Напалков.

Следовательно, по его словам, «Трейд Компани» вправе требовать от ГУПа исполнения всех обязательств по нему. В случае если метрополитен не будет исполнять своих обязательств по договору, то «Трейд Компани» уже может потребовать от ГУПа возместить убытки.