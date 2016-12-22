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Суд постановил вернуть в московское метро рекламу
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Суд постановил вернуть в московское метро рекламу
Технологии и медиа, 21:19
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Суд постановил вернуть в московское метро рекламу

Арбитражный суд Москвы в пятницу, 7 сентября, удовлетворил иск ООО «Трейд Компани» к ГУП «Московский метрополитен» и тем самым признал незаконным одностороннее расторжение договора в декабре 2017 года. Эту информацию РБК сообщили в пресс-службе московского метрополитена. О решении суда в пользу «Трейд Компани» проинформировало в пятницу и агентство RNS.

Московский метрополитен, как заявили в пресс-службе, будет оспаривать решение в вышестоящей инстанции. «Мы уже готовим документы для подачи в Девятый арбитражный апелляционный суд», — утверждает представитель ГУПа.

С руководством «Трейд Компани» связаться не удалось.

«Трейд Компани» стала рекламным подрядчиком московского метрополитена в сентябре 2016 года, выиграв на аукционе десятилетний контракт. За эксклюзивное право размещать рекламу в течение десяти лет на территории метрополитена компания пообещала заплатить ему 22,7 млрд руб.

Согласно условиям договора, финансовое обеспечение контракта составляло 30% от его стоимости, то есть более 6,8 млрд руб. Обеспечением могла быть банковская гарантия на эту сумму, которую надо обновлять каждый год. В первый год работы банковскую гарантию «Трейд Компани» предоставил ее кредитор «ФК Открытие». Но осенью 2017-го этот банк проходил процедуру санации и отказался выступать гарантом «Трейд Компани». Не получив своевременно обеспечение, метрополитен в декабре прошлого года расторг договор с «Трейд Компани».

В конце года стало известно, что столичная полиция задержала возглавлявшую тогда «Трейд Компани» Риму Согомонян — ее подозревали в мошенничестве. Как сообщали источники РБК, близкие к ГУПу, рекламный оператор пытался вручить метрополитену поддельную гарантию от Сбербанка.

«Трейд Компани» была связана с автохолдингом «Гема» Александра Геллера. Другая структура «Гемы» «Авто Селл» продавала рекламу в московском метро с 2011 года, но договор с ней был досрочно расторгнут летом 2015 года, поскольку «Авто Селл» задолжала метрополитену более 1 млрд руб. На последующем аукционе по выбору нового рекламного подрядчика метрополитен принял решение обезопасить себя от недобросовестных партнеров, прописав в договоре требование о его финансовом обеспечении.

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