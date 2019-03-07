СК завершил расследование дела о хищении 850 млн руб. у Московского метро

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,22 0,24 EUR Бирж. 74,32 -0,26 Brent 66,07 0,50% USD Нал. 66,71 65,91 EUR Нал. 75,21 74,25 USD ЦБ 65,96 0,12 EUR ЦБ 74,57 0,16 EUR/USD 1,1223 -0,0086 BTC/USD Бирж. 3 965,80 14,40 IMOEX 2 476,64 -0,70% RTSI 1 179,58 -1,00% DJIA 25 514,14 -0,62% Nasdaq 7 464,01 -0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,31%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,31%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 65,96 (+0,12) Quote, 12:40
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 74,57 (+0,16) Quote, 12:40
Австрия обвинила Украину в цензуре из-за запрета на въезд журналисту Политика, 21:01 Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Вильярреал». Онлайн Спорт, 20:55 ВЦИОМ вновь зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину Общество, 20:50 СК завершил расследование дела о хищении 850 млн руб. у Московского метро Общество, 20:38 Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам Финансы, 20:24 Натуральные продукты: как успешно конкурировать с федеральным ретейлером РБК и «Билайн» Бизнес, 20:13 Великобритания ввела более жесткие правила выдачи «золотых виз» Общество, 20:11 Сборная Норвегии выиграла стартовую гонку чемпионата мира по биатлону Спорт, 20:04 В ДНР назвали дату начала нового перемирия в Донбассе Политика, 19:57 МИД Франции заплатит штраф в €450 тыс. за дефицит женщин на важных постах Общество, 19:54 Total получила долю во втором проекте НОВАТЭКа благодаря Сбербанку Бизнес, 19:53 Вышел в эфир: зачем ВТБ стал акционером «Первого канала» Бизнес, 19:51 Режиссера «Матильды» не признали потерпевшим в «деле «Святой Руси» Общество, 19:42 Госдеп счел доклад ОЗХО о химатаке в Думе подтверждением вины Асада Политика, 19:37
Общество ,  
0 
СК завершил расследование дела о хищении 850 млн руб. у Московского метро

​Расследование уголовного дела в отношении гендиректора компании «Авто Селл» Гюли Коган, обвиняемой в хищении у Московского метрополитена более 850 млн руб., завершено. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как считает следствие, Коган вместе со своим подельником — владельцем группы компаний «Гема» Александром Геллером — в 2015 году похитили эти деньги у ГУП «Московский метрополитен» и присвоили себе вместо того, чтобы перечислить метрополитену в счет оплаты поставленных рекламных площадей.

Общество
Бывшего рекламного подрядчика метро Москвы заподозрили в мошенничестве

Суд арестовал имущество «Авто Селл», чья стоимость оценивается более чем в 1 млрд руб., и объявил в розыск Геллера. Коган и ее защитник знакомятся с материалами дела.

Как ранее сообщил источник РБК, Геллеру предъявили заочное обвинение в мошенничестве. Также он уточнил, что Коган в ближайшее время предстанет перед судом. О ее задержании СМИ писали в январе 2018 года.

Теги: Следственный комитет, расследование, Московский метрополитен
Материалы по теме
СМИ узнали о задержании главы задолжавшей метро 1 млрд руб. компании
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter