СК завершил расследование дела о хищении 850 млн руб. у Московского метро

​Расследование уголовного дела в отношении гендиректора компании «Авто Селл» Гюли Коган, обвиняемой в хищении у Московского метрополитена более 850 млн руб., завершено. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как считает следствие, Коган вместе со своим подельником — владельцем группы компаний «Гема» Александром Геллером — в 2015 году похитили эти деньги у ГУП «Московский метрополитен» и присвоили себе вместо того, чтобы перечислить метрополитену в счет оплаты поставленных рекламных площадей.

Суд арестовал имущество «Авто Селл», чья стоимость оценивается более чем в 1 млрд руб., и объявил в розыск Геллера. Коган и ее защитник знакомятся с материалами дела.

Как ранее сообщил источник РБК, Геллеру предъявили заочное обвинение в мошенничестве. Также он уточнил, что Коган в ближайшее время предстанет перед судом. О ее задержании СМИ писали в январе 2018 года.