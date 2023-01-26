Фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров

С 1 февраля в российских онлайн-кинотеатрах нельзя будет посмотреть фильмы о Гарри Поттере. У сервиса Amediateka к этому дню истечет срок лицензионных прав

Руперт Гринт, Дэниел Редклифф и Эмма Уотсон (слева направо) в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» (Фото: DPA / ТАСС)

Фильмы о Гарри Поттере перестанут быть доступны в России с 1 февраля, сообщили РБК в пресс-службе Amediateka.

«Срок лицензионных прав на этот конкретный контент, фильмы вселенной Гарри Поттера, заканчивается в плановом порядке 31 января», — говорится в сообщении.

Ранее в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились сноски, что фильмы франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» доступны до 31 января.

«Франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» на «Кинопоиске» представлены нашим партнером сервисом Amediateka. Мы, как и другие онлайн-кинотеатры, работающие с Amediateka, предоставляем доступ к тому контенту, который нам передает сервис», — сообщили РБК в «Кинопоиске».

В прошлом июле информационно-аналитическое агентство TelecomDaily подсчитало, что после ухода Голливуда с российского рынка у российских онлайн-кинотеатров впервые сократилось количество контента.

Большинство стримингов, в том числе ivi, Okko и «Кинопоиск», впервые за все время своего существования показали отрицательную динамику: глубина падения у разных платформ составила от 5 до 42%.

В ночь с 28 февраля на 1 марта кинокомпании Disney, Warner Bros. и Sony Pictures заявили об отказе выпускать свои новые фильмы в России, связав это с военной спецоперацией на Украине. Аналогичное решение следом за ними приняли студии Paramount и Universal.



Позже стало известно, что кинопремьеры этих компаний не появятся и на российских стриминговых сервисах. Летом из библиотек онлайн-кинотеатров начали также пропадать старые фильмы и сериалы иностранного производства. Например, на «Кинопоиске» стали недоступны сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска».