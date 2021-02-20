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Технологии и медиа ,  
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Американский ровер Perseverance показал цветные фото с Марса

Аппарат Perseverance совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля, сейчас NASA опубликовала снятые им цветные фотографии с планеты

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA) опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля.

Посадка Perseverance длилась около семи минут, NASA вело ее прямую трансляцию. Все операции в это время осуществлялись в автоматическом режиме. Для снижения скорости движения аппарата раскрылся парашют, потом отделился кожух марсохода, предназначенный для защиты от воздействия высоких температур. На завершающем этапе посадки сработали тормозные двигатели посадочного модуля, после чего аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах.

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Ученые считают, что в кратере Езеро на Марсе могли сохраниться следы жизни, их будет искать марсоход. Также ровер будет изучать климат планеты и соберет образцы горных пород и отложений. Аппарат проработает на Марсе 687 дней.

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С успешной посадкой агентство поздравили президент США Джо Байден, а также «Роскосмос». В Кремле приветствовали посадку американского исследовательского аппарата, назвав событие «достоянием человечества». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у России есть своя «амбициозная программа по освоению космоса» и конкуренция стран в этой области выступает как драйвер развития.

Автор
Анастасия Батманова
Марс США NASA
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«Роскосмос» поздравил NASA с посадкой ровера Perseverance на Марс
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