Американский ровер Perseverance показал цветные фото с Марса

Аппарат Perseverance совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля, сейчас NASA опубликовала снятые им цветные фотографии с планеты

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA) опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля.

Посадка Perseverance длилась около семи минут, NASA вело ее прямую трансляцию. Все операции в это время осуществлялись в автоматическом режиме. Для снижения скорости движения аппарата раскрылся парашют, потом отделился кожух марсохода, предназначенный для защиты от воздействия высоких температур. На завершающем этапе посадки сработали тормозные двигатели посадочного модуля, после чего аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах.