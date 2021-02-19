В Кремле назвали достоянием человечества посадку аппарата США на Марсе

В Кремле приветствовали посадку американского ровера на Марс, однако попросили не забывать о том, что Россия «имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса»

Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

В Кремле приветствовали посадку американского исследовательского аппарата Perseverance на Марсе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Подобные достижения — это «достояние человечества», отметил представитель Кремля. Он добавил, что у России своя «амбициозная программа по освоению космоса» и конкуренция стран в этой области выступает как драйвер развития.

«Еще раз повторяю: любой успех, конечно, он достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать», — отметил Песков.

Американский ровер Perseverance приземлился в марсианском кратере Езеро в ночь на 19 февраля. Ранее ученые на основании спутниковых данных обнаружили в этом кратере следы дельты реки, которая когда-то впадала в большое озеро. Ученые считают, что там могли сохраниться следы жизни.