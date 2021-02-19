Байден поздравил NASA с успешной посадкой аппарата Perseverance на Марсе

Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Президент США Джо Байден поздравил Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с успешной посадкой исследовательского аппарата Perseverance на Марсе. Соответствующее поздравление он опубликовал в Twitter.

«Поздравляем NASA и всех, чей тяжелый труд сделал возможным историческое приземление Perseverance», — написал Байден.

Издание Space.com пишет, что через час после посадки марсохода исполняющему обязанности главы агентства Стиву Джурчику позвонил Байден. Он поздравил команду и заявил, что гордится NASA.

Perseverance приземлился в кратере Езеро, в котором ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшая в большое озеро. Время посадки составило около 7 минут. После успешного приземления ровер прислал первые кадры с Марса, которые были опубликованы на странице Perseverance в Twitter.