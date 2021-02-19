«Роскосмос» поздравил NASA с посадкой ровера Perseverance на Марс

Фото: Bill Ingalls / NASA

«Роскосмос» поздравил NASA с успешной посадкой исследовательского аппарата Perseverance на Марс. Поздравление опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.

«От лица руководства госкорпорации «Роскосмос» поздравляю команду Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также Лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс!» — приводит госкорпорация слова заместителя гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Савельев также пожелал NASA в полной мере выполнить программу научных исследований.

Американский исследовательский аппарат Perseverance успешно совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля по московскому времени. Он приземлился в кратере Езеро, в котором ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшая в большое озеро. После приземления ровер прислал первые кадры с Марса.