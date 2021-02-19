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Американский ровер Perseverance совершил посадку на Марсе

Посадка длилась семь минут. Ученые считают, что в кратере Езеро, где высадился аппарат, могли сохраниться следы жизни, их будет искать марсоход
Фото: @NASAPersevere
Фото: @NASAPersevere

Американский исследовательский аппарат Perseverance успешно совершил посадку на Марсе. Прямую трансляцию вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Посадка длилась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. В NASA отметили, что для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На завершающем этапе посадки сработали тормозные двигатели посадочного модуля, поле чего аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах.

Посадка аппарата была запланирована в кратере Езеро, в котором ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшая в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы жизни, их будет искать марсоход.

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После посадки ровер прислал первые кадры с Марса, которые были опубликованы на странице Perseverance в Twitter. Также в NASA пообещали 22 февраля опубликовать видео с камеры марсохода, а через несколько недель видео всего процесса посадки, которое было снято с разных камер в высоком разрешении.

Запуск ракеты-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту состоялся 30 июля 2020 года. Ракету запустили с 41-го стартового комплекса с космодрома на мысе Канаверал в 07:50 по времени Восточного побережья США (14:50 по Москве). В описании к миссии NASA говорилось, что аппарат будет искать признаки древней микробной жизни, изучать геологию и климат планеты, собирать образцы горных пород и отложений для возвращения на Землю.

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Предполагается, что марсоход проработает на планете 687 земных суток. На Землю с собранным материалом его должна доставить специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA не раньше 2026 года.

Автор
Роман Котерев
NASA Марс аппарат космос исследование США
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