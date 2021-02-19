Американский ровер Perseverance совершил посадку на Марсе

Посадка длилась семь минут. Ученые считают, что в кратере Езеро, где высадился аппарат, могли сохраниться следы жизни, их будет искать марсоход

Фото: @NASAPersevere

Американский исследовательский аппарат Perseverance успешно совершил посадку на Марсе. Прямую трансляцию вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Посадка длилась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. В NASA отметили, что для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На завершающем этапе посадки сработали тормозные двигатели посадочного модуля, поле чего аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах.

Посадка аппарата была запланирована в кратере Езеро, в котором ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшая в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы жизни, их будет искать марсоход.