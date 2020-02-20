Производители электроники попросили новых преференций при госзакупках

При этом согласно принятому в июле 2019 года постановлению правительства оборудование, которое входит в реестр отечественной радиоэлектронной продукции, должно получать 30-процентную преференцию при закупках госкомпаниями. В АРПЭ попросили установить такой же размер преференции и при закупках электроники госорганами. Проект поправок в соответствующий закон ассоциация приложила к письму.
«Наше предложение направлено не на какие-то принципиальные изменения законодательства, а на решение проблемы противоречий в ранее принятых документах», — пояснил Иван Покровский.
Как к предложению отнеслись в правительстве и что изменится, если оно будет принято, — в материале РБК.
Авторы письма указывают, что при текущей практике закупок в высокотехнологичных отраслях иностранные поставщики занимают монопольное положение, что усугубляет технологическую зависимость России. «Реализация предлагаемых изменений направлена на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе на решение вопросов диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции», — указывают авторы письма.
Кроме того, нормы комплексной поддержки российских товаров при государственных и муниципальных закупках положительно отразятся на уровне развития конкуренции между отечественными производителями, уверены в АРПЭ.
По оценке Покровского, на долю российского электронного оборудования приходится примерно 20% в поставках госструктурам (в том числе и госкомпаниям). «Если же рассматривать только продукцию, внесенную в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, то ее доля не превышает 5%. Большая часть продукции в него не внесена из-за сложной и длительной процедуры подтверждения российского происхождения. Критерии российского происхождения установлены, но методика их подтверждения не формализована», — отметил глава АРПЭ.
По оценке главы Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Ильи Массуха, доля российского оборудования при закупках госорганами составляет 1–2%. «Это связано в том числе и с тем, что не введен запрет на покупку иностранного оборудования при наличии отечественных аналогов», — отметил эксперт. С программным обеспечением ситуация чуть лучше — доля отечественного софта в госзакупках составляет 15–20% благодаря тому, что в свое время был введен реестр отечественного ПО, отметил Массух. По его мнению, помимо радиоэлектронной отрасли преференции при госзакупках как мера поддержки актуальны также для автомобилестроения и машиностроения.
Какую долю российские поставщики занимают в госзакупках
Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов говорит, что точных данных о доле российской продукции и разработок в рамках госзакупок пока нет. Были отдельные частные исследования по секторам (например, в радиоэлектронике всего 5% отечественных разработок), но на их основе нельзя составить полную картину, говорит эксперт.
В январе вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что пока нет достоверной статистики о фактически приобретенной в рамках госзакупок отечественной продукции. А информация, которую предоставил ранее Минфин, о том, что средняя доля закупок российской продукции составляет 88%, является некорректной, так как «относится только к продукции машиностроения».
Как чиновники и эксперты отнеслись к инициативе
Представитель аппарата Юрия Борисова сообщил РБК, что они письмо ассоциации «пока не видели». «Но аналогичная мера разрабатывается в правительстве и, как мы рассчитываем, будет принята. Но речь идет о преференции не в 15, а в 30%. И это всего лишь одна из ряда мер, направленных на поддержку отечественного производителя», — отметил он.
ФАС полностью поддерживает инициативу распространить ценовую преференцию в 15% на все товары, работы и услуги при закупках госорганами, заявил РБК замглавы службы Михаил Евраев. «Это полностью совпадает с предложениями ФАС. Как и предложение о возможности введения двухставочной ценовой преференции — это тоже правильно», — сказал он.
При этом предложенный ассоциацией законопроект нуждается в доработке, подчеркнул Евраев. «В проекте прописаны условия конкурса, но не обозначено, как это будет работать на аукционе. Кроме того, действующий приказ Минфина № 126н применяется не только для российских товаров, но и для товаров стран ЕАЭС. Этого в документе нет, и мы можем войти в противоречие с соглашением по ЕАЭС. Кроме того, необходимо в законе изменить процедуру администрирования применения ценовой преференции, чтобы исключить ее обход при закупках. Это несложные правки, главное, что сам подход в этом вопросе предложен правильный», — подытожил замглавы ФАС.
При этом эксперты неоднозначно отнеслись к предлагаемым АРПЭ мерам поддержки. «Душой я очень поддерживаю любой несырьевой бизнес — но в, условно говоря, 15-процентную скидку не верю», — отметил Алексей Ульянов. По его мнению, пока Россия не изменит в корне систему госзакупок и не откажется от аукционов, которые «убивают всю науку производства и способствуют контрафакту из Китая», ничего не изменится. «Считаю, что лучше сработают какие-то более прямые меры. Например, перечни обязательного к закупке отечественного оборудования: машиностроительной продукции и мебели, которые у нас были, либо принцип «третий лишний» и т.п.», — подытожил собеседник РБК.
Илья Массух считает ценовые преференции не лучшим методом стимулировать радиоэлектронную отрасль. «Ценовая преференция не ведет к снижению стоимости продукции, и ее легко обойти, написав технические требования под конкретного вендора. Этим часто пользуются зарубежные производители. Наиболее эффективным остается запрет на использование иностранной продукции при наличии российских аналогов», — сказал он.
РБК направил запрос в Минпромторг.
Какие преференции отечественным производителям уже обсуждаются
10 февраля ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» пожаловалась вице-премьеру Юрию Борисову на решение ФАС об отмене закупки РЖД. В конце 2019 года РЖД объявили тендер на поставку компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», однако тендер был отменен по решению Антимонопольной службы, так как заказчик неправомерно установил технические характеристики товара, которые указывали на конкретного производителя. Ассоциация попросила Борисова изменить подход к закупкам радиоэлектроники госкомпаниями, обязав госкомпании в приоритетном порядке закупать радиоэлектронику из реестра российской продукции. С середины 2019 года такое требование действует для госорганов.
В 2019 году объем госзакупок в России вырос на 15%, до 9,6 трлн руб., следует из данных Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. При этом Минпромторг по поручению Борисова подготовил поправки к закону, регулирующему закупки госорганов, согласно которым по итогам года заказчик будет обязан составить отчет об объеме закупок товаров и услуг российского происхождения, а в случае невыполнения минимальной доли отечественных закупок объяснить причины. Кроме того, заказчик при описании закупки должен будет указывать характеристики под товары и услуги российского происхождения. Однако документ до сих пор не направлен в правительство из-за разногласий с Минфином, Минэкономразвития и ФАС, сообщали РБК источники в правительстве.