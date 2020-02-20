Производители электроники попросили новых преференций при госзакупках

При этом согласно принятому в июле 2019 года постановлению правительства оборудование, которое входит в реестр отечественной радиоэлектронной продукции, должно получать 30-процентную преференцию при закупках госкомпаниями. В АРПЭ попросили установить такой же размер преференции и при закупках электроники госорганами. Проект поправок в соответствующий закон ассоциация приложила к письму.

«Наше предложение направлено не на какие-то принципиальные изменения законодательства, а на решение проблемы противоречий в ранее принятых документах», — пояснил Иван Покровский.

Как к предложению отнеслись в правительстве и что изменится, если оно будет принято, — в материале РБК.

Нужны ли изменения

Авторы письма указывают, что при текущей практике закупок в высокотехнологичных отраслях иностранные поставщики занимают монопольное положение, что усугубляет технологическую зависимость России. «Реализация предлагаемых изменений направлена на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе на решение вопросов диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции», — указывают авторы письма.

Кроме того, нормы комплексной поддержки российских товаров при государственных и муниципальных закупках положительно отразятся на уровне развития конкуренции между отечественными производителями, уверены в АРПЭ.

По оценке Покровского, на долю российского электронного оборудования приходится примерно 20% в поставках госструктурам (в том числе и госкомпаниям). «Если же рассматривать только продукцию, внесенную в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, то ее доля не превышает 5%. Большая часть продукции в него не внесена из-за сложной и длительной процедуры подтверждения российского происхождения. Критерии российского происхождения установлены, но методика их подтверждения не формализована», — отметил глава АРПЭ.

По оценке главы Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Ильи Массуха, доля российского оборудования при закупках госорганами составляет 1–2%. «Это связано в том числе и с тем, что не введен запрет на покупку иностранного оборудования при наличии отечественных аналогов», — отметил эксперт. С программным обеспечением ситуация чуть лучше — доля отечественного софта в госзакупках составляет 15–20% благодаря тому, что в свое время был введен реестр отечественного ПО, отметил Массух. По его мнению, помимо радиоэлектронной отрасли преференции при госзакупках как мера поддержки актуальны также для автомобилестроения и машиностроения.

Какую долю российские поставщики занимают в госзакупках

Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов говорит, что точных данных о доле российской продукции и разработок в рамках госзакупок пока нет. Были отдельные частные исследования по секторам (например, в радиоэлектронике всего 5% отечественных разработок), но на их основе нельзя составить полную картину, говорит эксперт.

В январе вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что пока нет достоверной статистики о фактически приобретенной в рамках госзакупок отечественной продукции. А информация, которую предоставил ранее Минфин, о том, что средняя доля закупок российской продукции составляет 88%, является некорректной, так как «относится только к продукции машиностроения».

Как чиновники и эксперты отнеслись к инициативе

Представитель аппарата Юрия Борисова сообщил РБК, что они письмо ассоциации «пока не видели». «Но аналогичная мера разрабатывается в правительстве и, как мы рассчитываем, будет принята. Но речь идет о преференции не в 15, а в 30%. И это всего лишь одна из ряда мер, направленных на поддержку отечественного производителя», — отметил он.

ФАС полностью поддерживает инициативу распространить ценовую преференцию в 15% на все товары, работы и услуги при закупках госорганами, заявил РБК замглавы службы Михаил Евраев. «Это полностью совпадает с предложениями ФАС. Как и предложение о возможности введения двухставочной ценовой преференции — это тоже правильно», — сказал он.

При этом предложенный ассоциацией законопроект нуждается в доработке, подчеркнул Евраев. «В проекте прописаны условия конкурса, но не обозначено, как это будет работать на аукционе. Кроме того, действующий приказ Минфина № 126н применяется не только для российских товаров, но и для товаров стран ЕАЭС. Этого в документе нет, и мы можем войти в противоречие с соглашением по ЕАЭС. Кроме того, необходимо в законе изменить процедуру администрирования применения ценовой преференции, чтобы исключить ее обход при закупках. Это несложные правки, главное, что сам подход в этом вопросе предложен правильный», — подытожил замглавы ФАС.

При этом эксперты неоднозначно отнеслись к предлагаемым АРПЭ мерам поддержки. «Душой я очень поддерживаю любой несырьевой бизнес — но в, условно говоря, 15-процентную скидку не верю», — отметил Алексей Ульянов. По его мнению, пока Россия не изменит в корне систему госзакупок и не откажется от аукционов, которые «убивают всю науку производства и способствуют контрафакту из Китая», ничего не изменится. «Считаю, что лучше сработают какие-то более прямые меры. Например, перечни обязательного к закупке отечественного оборудования: машиностроительной продукции и мебели, которые у нас были, либо принцип «третий лишний» и т.п.», — подытожил собеседник РБК.

Илья Массух считает ценовые преференции не лучшим методом стимулировать радиоэлектронную отрасль. «Ценовая преференция не ведет к снижению стоимости продукции, и ее легко обойти, написав технические требования под конкретного вендора. Этим часто пользуются зарубежные производители. Наиболее эффективным остается запрет на использование иностранной продукции при наличии российских аналогов», — сказал он.

РБК направил запрос в Минпромторг.