Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров

Предложения Минфина и ФАС по увеличению госзакупок отечественной продукции Расширение списка товаров, при закупке которых установлен запрет допуска иностранной продукции.

Запрет на установление дополнительных характеристик товаров и услуг.

Переход с принципа «третий лишний» (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается) на «второй лишний» (исключается иностранная заявка при наличии хотя бы одной российской).

Установление дополнительных преференций по цене.

Почему нужны новые ограничения при госзакупках

Действенность нынешних соответствующих мер вызывает вопросы, пояснили РБК в аппарате Борисова: «Их эффективность очень спорная, что доказывают многочисленные кейсы российских компаний — участников закупок». Кроме того, у Минфина нет достоверной статистики о фактически приобретенной в рамках госзакупок отечественной продукции. В протоколе совещания отмечается, что информация, которую предоставил ранее Минфин, — о том, что средняя доля закупок российской продукции составляет 88%, — является некорректной, так как «относится только к продукции машиностроения».

«Учитывая общий объем закупок в 2019 году в рамках нацпроектов, доля закупленной отечественной продукции гораздо ниже приведенных Минфином показателей», — заявил Борисов.

В качестве примера вице-премьер привел жалобу «Ростеха» на то, что компании госкорпорации из радиокластера в 2019 году выиграли 183 конкурса по радиоэлектронной продукции (на 16,1 млрд руб.) из 371 (общей стоимостью 50,8 млрд руб.). Борисов обратил внимание, что на закупки распространялись преференции по цене и принципу «третий лишний».

Среди причин такого положения вещей вице-премьер указал «преднамеренный демпинг» со стороны иностранных производителей и более высокую себестоимость российской продукции, установление заказчиком сжатых сроков выполнения работ, преднамеренное указание заказчиком технических характеристик объектов закупок под оборудование иностранного производителя, объединение нескольких лотов в один (манипуляция лотами), а также установление критериев конкурсного отбора, не учитывающих опыт работы предприятий «Ростеха» на специализированном рынке (по выполнению гособоронзаказа).

Кроме того, ФАС не дает преференций отечественному производителю по отношению к иностранцам, считает Борисов, ссылаясь на данные «Ростеха».

По мнению директора Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрея Яковлева, директивы Борисова отдаются в интересах предприятий ОПК. «Можно говорить об усилении борьбы за контроль над ресурсами бюджета между разными группами внутри госаппарата», — считает Яковлев.

«Любопытна смена тональности формулировок по сравнению с той, что была в прошлом году», — отмечает эксперт. За это время изменился аппаратный вес участников. Борисов стал куратором ТЭК и Минпромторга, а позиции Минфина стали слабее, поскольку Антон Силуанов остался в правительстве в качестве министра, а не вице-премьера. «Прямая констатация, что Минфин что-то «не выполнил», — это довольно жестко. Я не помню ранее таких формулировок в адрес Министерства финансов», — говорит эксперт.

Какие меры поручил принять вице-премьер

В аппарате вице-премьера сообщили, что предлагается дополнить законодательство такими системными мерами, как квотирование госзакупок российских товаров. «Проектом закона планируется дать правительству право устанавливать квоты по отраслевому принципу, исходя из достигнутого уровня и имеющегося задела по отечественной продукции», — пояснили в аппарате Борисова.

Вот ключевые поручения вице-премьера по итогам совещания:

Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и ФАС до 1 февраля внести в правительство поправки к законам о закупках госорганов (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ);

ФАС провести проверку территориальных органов службы в вопросах обеспечения приоритетности закупок продукции российского производства, в том числе с учетом информации «Ростеха». Служба должна к марту доложить о результатах в правительство и проинформировать госкорпорацию;

Минфину предписано до 14 февраля обеспечить подготовку сведений о фактически закупленной отечественной продукции в 2019 году как в рамках закупок для государственных и муниципальных нужд, так и закупок госкомпаний.

Окончательные решения по законодательным мерам по импортозамещению будут приняты во время трехдневного форума в конце марта с участием Борисова, государственных регуляторов, закупщиков из регионов, губернаторов, депутатов и руководителей проектных офисов нацпроектов. После этого они будут внесены в Госдуму, говорит представитель аппарата Борисова.

По поручению вице-премьера Минпромторг совместно с другими ведомствами готовит предложения, которые будут внесены в правительство, сообщили РБК в министерстве.

Кто выигрывает от ограничения иностранного участия в госзакупках

В «Ростехе», на данные которого ссылался Борисов, уверены, что нынешние механизмы поддержки отечественных производителей недостаточны. «Такие механизмы, как, к примеру, «третий лишний», обходятся при закупках. Мы видим множество примеров, когда конкурсная документация продолжает формироваться под конкретное зарубежное оборудование при наличии российских аналогов, даже если они дешевле и качественнее», — сказал РБК представитель госкорпорации. По его словам, действующее законодательство в этом случае не предусматривает каких-либо значимых санкций к заказчику. «Нередки и случаи, когда под видом закупки услуг и работ поставляется иностранная продукция», — пожаловался представитель «Ростеха».

Еще одна проблема заключается в том, что подавляющее число закупок происходит без авансирования контрактов, что выгодно крупным иностранным компаниям, имеющим доступ к дешевому кредитованию, считает представитель «Ростеха».

«Иностранные производители, выходя на рынок госзакупок, сначала сильно демпингуют, а убив конкуренцию, начинают поднимать цены», — объясняет необходимость введения новых мер по импортозамещению директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. «В связи с этим необходимо отдавать преференции отечественному производителю. В противном случае под эгидой защиты конкуренции отечественный производитель просто не выживет», — считает Ульянов.

С ним не согласен глава организации «Гражданский контроль госзакупок» Дмитрий Доброштан, считающий, что предлагаемые преференции «даже больше убивают отечественную промышленность, чем если бы их не было». «Мы живем в век технологий. И обособлять себя от остального мира — это прямой путь к отставанию. Те же самолеты Boeing в лучшем случае на 30% американские», — отмечает Доброштан.

Лишь четверть общего объема госзакупок в России регулируется 94-ФЗ с его жесткими и детальными нормами, отмечает Андрей Яковлев. А три четверти приходится на закупки госкомпаний и госкорпораций, которые регламентируются 223-ФЗ. В соответствии с этим законом конкретные принципы организации закупок в госкомпаниях и госкорпорациях, отвечающие специфике их секторов, определяются в положениях о закупках, которые утверждаются советами директоров этих компаний.

«В этом контексте мне кажется, что обе стороны — и Борисов, и Минфин с ФАС — говорят не о том, о чем нужно говорить. Если мы понимаем, что у нас не может быть самообеспечения по всем секторам и отраслям, то сама формулировка в протоколе о том, что правительство должно получить право устанавливать обязательную долю закупок российской конкурентоспособной продукции, содержит внутреннее противоречие — если продукция конкурентоспособна, то ее и так купят», — отметил эксперт. Директивы для госзаказчиков покупать российские товары означают, что речь идет о менее конкурентоспособной продукции, закупки которой будут вести к дополнительным издержкам для бюджета. По мнению Яковлева, прежде чем принимать такие решения, надо понять, в каких отраслях государство может пойти на дополнительные издержки — например, в интересах нацбезопасности.