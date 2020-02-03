Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров

Предложения Минфина и ФАС по увеличению госзакупок отечественной продукции
- Расширение списка товаров, при закупке которых установлен запрет допуска иностранной продукции.
- Запрет на установление дополнительных характеристик товаров и услуг.
- Переход с принципа «третий лишний» (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается) на «второй лишний» (исключается иностранная заявка при наличии хотя бы одной российской).
- Установление дополнительных преференций по цене.
Почему нужны новые ограничения при госзакупках
Действенность нынешних соответствующих мер вызывает вопросы, пояснили РБК в аппарате Борисова: «Их эффективность очень спорная, что доказывают многочисленные кейсы российских компаний — участников закупок». Кроме того, у Минфина нет достоверной статистики о фактически приобретенной в рамках госзакупок отечественной продукции. В протоколе совещания отмечается, что информация, которую предоставил ранее Минфин, — о том, что средняя доля закупок российской продукции составляет 88%, — является некорректной, так как «относится только к продукции машиностроения».
«Учитывая общий объем закупок в 2019 году в рамках нацпроектов, доля закупленной отечественной продукции гораздо ниже приведенных Минфином показателей», — заявил Борисов.
В качестве примера вице-премьер привел жалобу «Ростеха» на то, что компании госкорпорации из радиокластера в 2019 году выиграли 183 конкурса по радиоэлектронной продукции (на 16,1 млрд руб.) из 371 (общей стоимостью 50,8 млрд руб.). Борисов обратил внимание, что на закупки распространялись преференции по цене и принципу «третий лишний».
Среди причин такого положения вещей вице-премьер указал «преднамеренный демпинг» со стороны иностранных производителей и более высокую себестоимость российской продукции, установление заказчиком сжатых сроков выполнения работ, преднамеренное указание заказчиком технических характеристик объектов закупок под оборудование иностранного производителя, объединение нескольких лотов в один (манипуляция лотами), а также установление критериев конкурсного отбора, не учитывающих опыт работы предприятий «Ростеха» на специализированном рынке (по выполнению гособоронзаказа).
Кроме того, ФАС не дает преференций отечественному производителю по отношению к иностранцам, считает Борисов, ссылаясь на данные «Ростеха».
По мнению директора Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрея Яковлева, директивы Борисова отдаются в интересах предприятий ОПК. «Можно говорить об усилении борьбы за контроль над ресурсами бюджета между разными группами внутри госаппарата», — считает Яковлев.
«Любопытна смена тональности формулировок по сравнению с той, что была в прошлом году», — отмечает эксперт. За это время изменился аппаратный вес участников. Борисов стал куратором ТЭК и Минпромторга, а позиции Минфина стали слабее, поскольку Антон Силуанов остался в правительстве в качестве министра, а не вице-премьера. «Прямая констатация, что Минфин что-то «не выполнил», — это довольно жестко. Я не помню ранее таких формулировок в адрес Министерства финансов», — говорит эксперт.
Какие меры поручил принять вице-премьер
В аппарате вице-премьера сообщили, что предлагается дополнить законодательство такими системными мерами, как квотирование госзакупок российских товаров. «Проектом закона планируется дать правительству право устанавливать квоты по отраслевому принципу, исходя из достигнутого уровня и имеющегося задела по отечественной продукции», — пояснили в аппарате Борисова.
Вот ключевые поручения вице-премьера по итогам совещания:
- Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и ФАС до 1 февраля внести в правительство поправки к законам о закупках госорганов (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ);
- ФАС провести проверку территориальных органов службы в вопросах обеспечения приоритетности закупок продукции российского производства, в том числе с учетом информации «Ростеха». Служба должна к марту доложить о результатах в правительство и проинформировать госкорпорацию;
- Минфину предписано до 14 февраля обеспечить подготовку сведений о фактически закупленной отечественной продукции в 2019 году как в рамках закупок для государственных и муниципальных нужд, так и закупок госкомпаний.
Окончательные решения по законодательным мерам по импортозамещению будут приняты во время трехдневного форума в конце марта с участием Борисова, государственных регуляторов, закупщиков из регионов, губернаторов, депутатов и руководителей проектных офисов нацпроектов. После этого они будут внесены в Госдуму, говорит представитель аппарата Борисова.
По поручению вице-премьера Минпромторг совместно с другими ведомствами готовит предложения, которые будут внесены в правительство, сообщили РБК в министерстве.
Кто выигрывает от ограничения иностранного участия в госзакупках
В «Ростехе», на данные которого ссылался Борисов, уверены, что нынешние механизмы поддержки отечественных производителей недостаточны. «Такие механизмы, как, к примеру, «третий лишний», обходятся при закупках. Мы видим множество примеров, когда конкурсная документация продолжает формироваться под конкретное зарубежное оборудование при наличии российских аналогов, даже если они дешевле и качественнее», — сказал РБК представитель госкорпорации. По его словам, действующее законодательство в этом случае не предусматривает каких-либо значимых санкций к заказчику. «Нередки и случаи, когда под видом закупки услуг и работ поставляется иностранная продукция», — пожаловался представитель «Ростеха».
Еще одна проблема заключается в том, что подавляющее число закупок происходит без авансирования контрактов, что выгодно крупным иностранным компаниям, имеющим доступ к дешевому кредитованию, считает представитель «Ростеха».
«Иностранные производители, выходя на рынок госзакупок, сначала сильно демпингуют, а убив конкуренцию, начинают поднимать цены», — объясняет необходимость введения новых мер по импортозамещению директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. «В связи с этим необходимо отдавать преференции отечественному производителю. В противном случае под эгидой защиты конкуренции отечественный производитель просто не выживет», — считает Ульянов.
С ним не согласен глава организации «Гражданский контроль госзакупок» Дмитрий Доброштан, считающий, что предлагаемые преференции «даже больше убивают отечественную промышленность, чем если бы их не было». «Мы живем в век технологий. И обособлять себя от остального мира — это прямой путь к отставанию. Те же самолеты Boeing в лучшем случае на 30% американские», — отмечает Доброштан.
Лишь четверть общего объема госзакупок в России регулируется 94-ФЗ с его жесткими и детальными нормами, отмечает Андрей Яковлев. А три четверти приходится на закупки госкомпаний и госкорпораций, которые регламентируются 223-ФЗ. В соответствии с этим законом конкретные принципы организации закупок в госкомпаниях и госкорпорациях, отвечающие специфике их секторов, определяются в положениях о закупках, которые утверждаются советами директоров этих компаний.
«В этом контексте мне кажется, что обе стороны — и Борисов, и Минфин с ФАС — говорят не о том, о чем нужно говорить. Если мы понимаем, что у нас не может быть самообеспечения по всем секторам и отраслям, то сама формулировка в протоколе о том, что правительство должно получить право устанавливать обязательную долю закупок российской конкурентоспособной продукции, содержит внутреннее противоречие — если продукция конкурентоспособна, то ее и так купят», — отметил эксперт. Директивы для госзаказчиков покупать российские товары означают, что речь идет о менее конкурентоспособной продукции, закупки которой будут вести к дополнительным издержкам для бюджета. По мнению Яковлева, прежде чем принимать такие решения, надо понять, в каких отраслях государство может пойти на дополнительные издержки — например, в интересах нацбезопасности.