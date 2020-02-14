Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС

В письме к Борисову ассоциация просит изменить подход к закупкам радиоэлектроники (компьютеры, серверы, модемы и т.д.) госкомпаниями. В середине прошлого года госорганам предписали в приоритетном порядке закупать радиоэлектронику из специального реестра российской продукции. Ассоциация просит внести изменения в документы правительства, чтобы это требование распространялось и на госкомпании.
Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев пояснил РБК, что ассоциация предлагает при закупках госкомпаниями применять правило «третий лишний» (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается), а не только при закупках госорганами. При проведении тендеров госкомпаниями сейчас может применяться только 30-процентная ценовая преференция при оценке предложений.
«С точки зрения защиты российского производителя предложение ассоциации абсолютно верное, но мы можем столкнуться с претензией от ВТО, членом которой Россия является с 2012 года и в соответствии с правилами которой такие жесткие ограничения не допускаются», — говорит замглавы ФАС. По его словам, решения территориальных управлений ФАС, которые были приняты ранее, основывались на существующем законодательстве. «При его изменении в сторону большей защиты российского производителя, что было бы правильно, ФАС сможет принимать необходимые для этого решения», — подытожил Евраев.
Представитель аппарата Юрия Борисова сообщил, что в адрес вице-премьера поступает множество предложений от профессиональных сообществ по внесению тех или иных инновационных поправок в существующее законодательство и сейчас проводится работа по обобщению этих предложений. «Основной вектор — это поправки в ФЗ № 44 (федеральный закон, регулирующий закупки госорганов. — РБК) и ФЗ № 223 (регулирует закупки госкомпаний. — РБК), которые помогут любому российскому производителю с качественной линейкой продукции получать преференции при проведении госторгов перед иностранными производителями», — пояснил представитель аппарата.
Собеседник РБК отметил, что после экспертных обсуждений поправки в законы о закупках в госорганах и госкомпаниях будут внесены в Госдуму в весеннюю сессию.
По мнению представителя «Ростеха», изменения законодательства, которые предлагает ассоциация, дадут однозначный приоритет продукции российского происхождения над зарубежными аналогами при закупках госкомпаниями. «Предложенные меры направлены на поддержку отечественных производителей, которые сегодня испытывают огромные сложности с выходом на рынки госзакупок в силу целого ряда причин. Это и несовершенное законодательство, по сути защищающее зарубежных поставщиков, и существующие стереотипы в отношении отечественной продукции, и консерватизм рынка, и, конечно, сильное лобби, которое мешает российским производителям высокотехнологичной продукции пробиваться на рынок», — отметил он.
По оценке «Ростеха», в 2018 году доля российской радиоэлектронной продукции в госзакупках не превышала 20%, а в закупках госкомпаний — 3–5%. «Все ведущие страны мира защищают свою промышленность и экономику, — настаивает представитель «Ростеха». — В первую очередь протекционистские меры нужны в критически важных сферах, обеспечивающих технологический суверенитет государства и национальную безопасность. Речь в том числе о радиоэлектронном комплексе, который поставляет оборудование для промышленности, энергетики, госуправления, здравоохранения и других чувствительных отраслей».
По информации представителя «Ростеха», государство с участием промышленности прорабатывает большой комплекс мер поддержки для отечественных производителей высокотехнологичной продукции. В то же время он назвал «сложно реализуемыми» предложения из письма ассоциации с учетом действующего приоритета норм ВТО, которые «фактически запрещают вводить преференции для собственной продукции в ущерб импорту». Решить проблему могут в том числе обсуждаемые изменения в Конституции, которые установят приоритет национального законодательства над международным, считает представитель «Ростеха».
В то же время Иван Покровский утверждает, что при формировании закупки заказчик и сейчас может прописать требования таким образом, чтобы под них попадала только российская радиоэлектронная продукция, и многие госкомпании пользуются этой возможностью. «В случае с закупкой продукции на процессоре «Эльбрус» проблема заключалась в некорректной формулировке самого технического задания, которая и позволила конкурентам написать жалобу в ФАС», — считает Покровский.
Он уверен, что изменения, о которых просит ассоциация, не имеют решающего значения, но «станут скорее дополнительной гарантией, что работающие с иностранным оборудованием конкуренты российских разработчиков не смогут пожаловаться в ФАС и помешать закупке». «Важно также, чтобы сама антимонопольная служба поддерживала тренд на импортозамещение и рационально оценивала подобные жалобы», — считает Покровский.