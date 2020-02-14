Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС

Производители радиоэлектроники попросили вице-премьера Юрия Борисова расширить на них преференции при закупках их продукции госкомпаниями. Поводом для обращения, в частности, стала отмененная ФАС закупка компьютеров для РЖД

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», созданная по инициативе Минпромторга и объединяющая российские предприятия, пожаловалась вице-премьеру Юрию Борисову на требование Федеральной антимонопольной службы отменить две закупки — РЖД и «дочки» МРСК на поставку российского радиоэлектронного оборудования. Это следует из письма консорциума (копия есть у РБК). Приводя в пример эти тендеры, производители попросили изменить законодательство в сфере госзакупок отечественного «железа» для «защиты внутреннего рынка и важнейших интересов безопасности», а также «повышения защищенности особо значимых объектов критической информационной инфраструктуры» страны.

Представитель консорциума не ответил на вопросы РБК на момент публикации, но о существовании такого письма осведомлены представитель «Ростеха» и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. РБК направил запрос представителю Минпромторга.

В чем суть претензий производителей к ФАС

В конце 2019 года РЖД объявили тендер на поставку компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус». Стоимость контракта — 1,08 млрд руб., исполнитель должен был установить 15 тыс. компьютеров в подразделениях РЖД по всей стране до 25 мая 2020 года. Но уже в конце января 2020-го ФАС вынесла решение об отмене этого тендера на основании жалобы компании-интегратора «Смарт Текнолоджис»: служба согласились с доводом, что РЖД при закупке неправомерно установили требования к техническим и функциональным характеристикам товара, которые указывали на конкретного производителя. В случае с контрактом МРСК сумма тендера — 2,2 млн руб. на «поставку автоматических выключателей».

Как отмечает Иван Покровский, «выбор технического решения всегда требует длительной совместной работы поставщика и заказчика». «На рынке информационных технологий процесс согласования технических требований является ключевым, и он предопределяет выбор продукции, а торги позволяют лишь выбрать поставщика из дистрибьюторов или системных интеграторов», — отмечает собеседник РБК. По его мнению, решение ФАС об отмене торгов закрепляет «сложившуюся на рынке компьютеров монополию со стороны Intel-Windows».