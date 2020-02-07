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Власти предложили жесткие ограничения на госзакупки иностранных товаров

Минпромторг подготовил поправки к закону о госзакупках и должен был направить их в правительство, но не сделал этого из-за разногласий с Минфином и ФАС. Предложения жестко ограничивают участие иностранцев в закупках для госнужд
Вице-премьер Юрий Борисов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Минпромторг по поручению вице-премьера Юрия Борисова подготовил поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (копия есть у РБК). Документ до сих пор не направлен в правительство из-за разногласий с Минфином, Минэкономразвития и ФАС, сообщили источник РБК в правительстве и источник в одном из ведомств.

Получение подготовленных Минпромторгом предложений подтвердили РБК в Минэкономразвития и ФАС. В аппарате Борисова, Минпромторге и Минфине от комментариев отказались.

Что предлагает Минпромторг

  • Правительство будет утверждать минимальную долю и порядок госзакупок отечественных товаров и услуг от общего годового объема и сферы закупок.
  • Заказчик будет ежегодно обязан выполнять установленную для него минимальную долю закупок, для чего сможет установить в документах о закупке ограничения в отношении иностранных товаров.
  • Заказчик должен будет продлевать срок подачи заявок на участие в закупке и признавать закупку несостоявшейся, если на участие в ней не подано ни одной заявки с предложением товаров или услуг российского происхождения. Он будет вправе закупать товар или услуги иностранного происхождения, только если по итогам продления опять не будет подано ни одной российской.
  • Правительство сможет устанавливать особенности формирования максимальной цены контракта и цены контракта с единственным поставщиком на основе характеристик отечественных товаров.
  • По итогам года заказчик будет обязан составить отчет об объеме закупок товаров и услуг российского происхождения.
  • В случае невыполнения минимальной доли отечественных закупок заказчик будет обязан разместить обоснование невозможности ее достижения.
  • Заказчик при описании закупки должен будет указывать характеристики под товары и услуги российского происхождения.

В пояснительной записке к документу указано, что предлагаемые изменения направлены на поддержку российских товаропроизводителей и предполагают изменение сложившейся практики госзакупок на основе использования характеристик иностранной продукции, что «негативным образом отражается» на отечественных производителях. Еще одна цель — решение вопросов диверсификации оборонных предприятий, чтобы стимулировать выпуск ими высокотехнологичной гражданской продукции. Согласно поручению президента, к 2025 году доля гражданской продукции на предприятиях ОПК должна достигать 30% от общего производства, а к 2030-му — 50%.

Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям
Экономика

В конце 2019 года после требования президента Владимира Путина представить «четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов» Борисов предложил законодательно обязать госзаказчиков приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, а также ввести квотирование закупок отечественных товаров.

В связи с этим Минфин и ФАС предложили меры по обеспечению госзакупок отечественной продукции в рамках национальных проектов и программ, писал РБК. Среди предложений: расширить список товаров, при закупке которых установлен запрет допуска иностранной продукции; запретить установление дополнительных характеристик товаров и услуг; перейти с принципа «третий лишний» (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается) на «второй лишний» (исключается иностранная заявка при наличии хотя бы одной российской); установить дополнительные преференции по цене.

Однако Борисов назвал подготовленные Минфином и ФАС инициативы недостаточными и по итогам совещания от 23 января поручил Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и ФАС до 1 февраля внести в правительство поправки к законам о закупках госорганов (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ).

Из-за чего спорят ведомства

К 1 февраля предложения Минпромторга еще не поступили в аппарат правительства. 4 февраля директор департамента ОПК правительства Николай Архипов с пометкой «вручить немедленно» направил в Минпромторг, ФАС, Минфин и Минэкономразвития письмо (копия есть у РБК), в котором попросил «принять исчерпывающие меры по обеспечению внесения указанных законопроектов в установленном порядке». Он указал, что на 6 февраля предварительно запланировано совещание на указанную тему с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Борисова. По состоянию на вечер 6 февраля предложения так и не были внесены, а совещание перенеслось на неопределенный срок, сказал РБК источник в правительстве.

Больше всего замечаний к предложенному законопроекту возникло у Минфина, рассказал РБК источник, знакомый с ходом межведомственного согласования. Это подтвердил источник РБК в правительстве, отметив, что с ФАС «в целом консенсус существует». «С ФАС есть несогласие лишь по некоторым деталям, а вот с Минфином — все сложнее. С ними вообще никак не удается договориться, противоречий море», — пояснил он.

Еще один собеседник РБК, участник процесса согласования поправок, говорит, что между ведомствами «в принципе нет диалога». «Нет содержательной дискуссии, нет нормальных обсуждений, все друг друга не слышат», — жалуется он.

Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров
Политика

ФАС концептуально поддерживает законопроекты министерства, но к ним есть ряд существенных замечаний, заявил РБК заместитель руководителя службы Михаил Евраев. В частности, отдельные заказчики могут столкнуться с большими сложностями по исполнению требования о достижении минимальной доли закупок российской продукции, отмечает он. «Поэтому ФАС предлагает устанавливать такую обязанность не к каждому заказчику (школе, больнице), а в целом для министерств, субъектов и муниципальных образований», — сказал Евраев.

Предоставленное заказчикам право обоснования невозможности достижения минимальной доли закупок российских товаров может стать легальным механизмом обхода импортозамещения, подчеркнул замглавы ФАС. «Кроме того, в законопроекте требуется уточнить, какие именно «ограничения» смогут устанавливать заказчики. А формулировка о том, что заказчик вправе установить ограничения, может привести к коррупционным проявлениям. Заказчик либо должен быть обязан устанавливать такие ограничения, либо нет», — указал он.

Дополнительно к инициативам Минпромторга ФАС предлагает рассмотреть и другие меры поддержки отечественных производителей:

  • распространить ценовую преференцию на все отечественные товары (работы, услуги) с изменением механизма ее применения;
  • формировать начальную (максимальную) цену контракта на основании в том числе стоимости российской продукции;
  • провести мониторинг закупок российских товаров на основании данных Единой информационной системы.

В Минэкономразвития РБК сообщили, что предложенные Минпромторгом меры в целом будут положительно влиять на загрузку российских предприятий, стимулировать занятость, развитие технологий, а также на экономику в целом. При этом, как и с любой мерой господдержки, не должен создаваться дисбаланс в обеспечении добросовестной конкуренции при торгах, чтобы заказчики могли закупать требуемого качества отечественную продукцию, подчеркнули в министерстве.

«Нельзя допустить ситуацию, когда ввиду ограничения на минимальную долю российской продукции, а также отсутствия у российских производителей продукции необходимого качества в результате пострадает заказчик», — пояснил представитель МЭР. К реализации предлагаемых изменений необходимо подходить взвешенно и внедрять на отраслевых рынках, на которых имеется достаточное число российских компаний, производящих конкурентоспособную продукцию, подытожил он.

В чем минусы законопроекта Минпромторга

Директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев назвал предложенные Минпромторгом поправки «чисто техническими». «По сути, Минпромторг фиксирует ровно то, о чем попросил Борисов, — право правительства утверждать минимальную долю закупок товаров российского происхождения», — пояснил он. Яковлев удивился, что поправки поручено подготовить Минпромторгу, хотя отвечают за этот закон Минфин и ФАС.

«На основе чего и по каким критериям будут определяться минимальные доли российских товаров для отдельных секторов или отраслей — совершенно непонятно», — комментирует Яковлев предложения ведомства. «Надо расставлять приоритеты, а для этого нужен содержательный анализ, который, судя по всему, так и не был проведен. Необходимо понять, что нам нужно, для чего, с кем готовы работать, а с кем — нет», — говорит он.

Борисов — РБК: «Предписания по закупке отечественного оборудования будут»
Политика

Предложения Минпромторга содержат множество ограничений для иностранцев, то есть они «смогут предлагать свои товары с трудом», отмечает профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Людмила Пронина. По ее мнению, таким образом нарушается заложенная в законе 44-ФЗ норма о конкуренции. «Концептуально законопроект подразумевает, что российские товары и оборудование лучше и что ничего страшного не будет, если мы иностранцев не допустим», — отметила она, указав, что такая позиция может привести к отставанию российской промышленности.

Деньги нацпроектов для ОПК

Для реализации национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента, планируются закупки оборудования объемом порядка 6 трлн руб. «Эти ресурсы должны работать здесь, в России», — сказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году. Он поручил правительству обеспечить закупку российского оборудования на сумму не менее 3,2 трлн руб., из них 1,4 трлн руб. в рамках диверсификации ОПК. Таким образом, около половины всех расходов на закупку оборудования в рамках нацпроектов до 2024 года должны пойти на закупку российской техники.

В случае реализации планов властей дополнительный спрос на российскую машиностроительную продукцию уже в 2020 году составит почти 500 млрд руб., в 2021 году — 556 млрд руб. и далее более 600 млрд руб., оценил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента 5 февраля. «Это плюс 3,5–4% всего внутреннего рынка машиностроения, который составляет порядка 14 трлн», — сказал он.

Авторы: Инна Сидоркова, Юлия Старостина
При участии: Иван Кравчук
Теги: Минпромторг, Юрий Борисов
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Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям
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