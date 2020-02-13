В правительстве поручили доработать законопроект по квотам госзакупок
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов поручили Минпромторгу, Минфину, Минэку и ФАС доработать законопроект, касающийся квотирования отечественных товаров, в течение десяти дней. Об этом по итогам совещания, которое прошло 13 февраля, РБК рассказали два источника в правительстве. Информацию подтвердили в аппарате Борисова.
«На совещании ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти. — РБК), участвующие в работе над законопроектом, существенно сблизили позиции», — добавили в аппарате вице-премьера.
Ранее РБК писал, что Минпромторг подготовил поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и должен был направить их в правительство, но не сделал это в установленные даты (до 1 февраля) из-за разногласий с Минфином и ФАС. Предложения жестко ограничивают участие иностранцев в закупках для госнужд.
- Правительство будет утверждать минимальную долю и порядок госзакупок отечественных товаров и услуг от общего годового объема и сферы закупок.
- Заказчик будет ежегодно обязан выполнять установленную для него минимальную долю закупок, для чего сможет установить в документах о закупке ограничения в отношении иностранных товаров.
- Заказчик должен будет продлевать срок подачи заявок на участие в закупке и признавать закупку несостоявшейся, если на участие в ней не подано ни одной заявки с предложением товаров или услуг российского происхождения. Он будет вправе закупать товар или услуги иностранного происхождения, только если по итогам продления опять не будет подано ни одной российской.
- Правительство сможет устанавливать особенности формирования максимальной цены контракта и цены контракта с единственным поставщиком на основе характеристик отечественных товаров.
- По итогам года заказчик будет обязан составить отчет об объеме закупок товаров и услуг российского происхождения.
- В случае невыполнения минимальной доли отечественных закупок заказчик будет обязан разместить обоснование невозможности ее достижения.
- Заказчик при описании закупки должен будет указывать характеристики товаров и услуг российского происхождения.