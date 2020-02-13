В правительстве поручили доработать законопроект по квотам госзакупок

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов поручили Минпромторгу, Минфину, Минэку и ФАС доработать законопроект, касающийся квотирования отечественных товаров, в течение десяти дней. Об этом по итогам совещания, которое прошло 13 февраля, РБК рассказали два источника в правительстве. Информацию подтвердили в аппарате Борисова.

«На совещании ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти. — РБК), участвующие в работе над законопроектом, существенно сблизили позиции», — добавили в аппарате вице-премьера.

Ранее РБК писал, что Минпромторг подготовил поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и должен был направить их в правительство, но не сделал это в установленные даты (до 1 февраля) из-за разногласий с Минфином и ФАС. Предложения жестко ограничивают участие иностранцев в закупках для госнужд.

Что предлагал Минпромторг