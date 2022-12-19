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«Роскосмос» нашел возможное место повреждения в отсеке «Союза»

«Роскосмос»: обнаружено возможное место повреждения на корабле «Союз»
Температура на борту «Союза» снизилась, оставаясь в пределах нормы, заявили в «Роскосмосе». Ранее она поднималась до 30°C
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

В ходе осмотра пристыкованного к Международной космической станции корабля «Союз МС-22» обнаружено возможное место повреждения в одном из отсеков, сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram.

«По визуальным материалам, поступившим на Землю, было обнаружено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля», — говорится в сообщении.

Там также говорится, что специалисты продолжают изучать поступившие данные. «Роскосмос» указал, что температура на борту «Союза» снизилась и остается в пределах нормы.

15 декабря экипаж корабля сообщил о повреждении внешней обшивки и падения давления в системе охлаждения. Осмотр корабля подтвердил утечку и были приостановлены плановые работы по внекорабельной деятельности, заявляли в «Роскосмосе». Выход россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос был отменен. Утечку мог вызвать микрометеорит, говорил глава пилотируемых программ госкорпорации Сергей Крикалев.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что температура на корабле выросла до 50 градусов по Цельсию, «Роскосмос» это опровергал. Позже в госкорпорации говорили, что температура варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за допустимые значения.

18 декабря «Роскосмос» сообщил, что «Союз» планируется осмотреть с помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS и передать полученные данные на Землю утром 19 декабря.

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