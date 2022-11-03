Хакеры разместили фото Путина на странице главкома ВСУ в Instagram

На странице главкома ВСУ появилось изображение Путина на медведе, а на последней загруженной фотографии написано: «Подтверждаю, «Джокер ДНР» взломал DELTA». Предположительно, за взломом стоит пророссийский хакер

Фото: ZUMA / ТАСС

Аккаунт главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) был взломан. Предположительно, за этим стоит пророссийский хакер под псевдонимом Джокер, который ранее заявил о взломе системы управления войсками США DELTA.

На аватаре Залужного после взлома появилась картинка с президентом России Владимиром Путиным верхом на медведе, а на последней загруженной фотографии запечатлен Джокер — боец в форме в лесу и с гримом, характерным для этого персонажа DC Comics. На фотографии написано: «Подтверждаю, «Джокер ДНР» взломал DELTA». В подписи к фото стоит также ссылка на телеграм-канал хакера.

Залужный возглавил ВСУ в июне прошлого года, до этого в течение двух лет был командующим войсками оперативного командования «Север». Окончил Национальную академию обороны Украины. В августе 2017 года получил звание генерал-майора, попав в число лучших офицеров вооруженных сил страны.

1 ноября хакер сообщил о взломе программы управления украинскими войсками DELTA. По его словам, система была создана американскими и украинскими специалистами по стандартам НАТО. В программе находятся сведения об украинских и российских войсках, а также координаты военной техники. По словам взломщика, союзные силы получили возможность просматривать данные противника в режиме онлайн.