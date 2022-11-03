Хакеры разместили фото Путина на странице главкома ВСУ в Instagram

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 16:24
Два министра остались без света на совещании с Путиным Политика, 19:45
В Белгородской области под обстрел попало второе за день село Политика, 19:40
Nokia выпустила бюджетную кнопочную «раскладушку» с двумя дисплеями Life, 19:35
Как инвестировать в современное искусство — от классического до NFT РБК Стиль и Tinkoff Private, 19:22
Хуснуллин заявил, что надо заменить еще четыре пролета Крымского моста Бизнес, 19:18
Газета узнала об угоне машины у лидера «Наполи» Хвичи Кварацхелии Спорт, 19:09
Apple в десятый раз подряд назвали самым дорогим брендом мира Life, 19:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Хуснуллин назвал сроки восстановления движения по Крымскому мосту Политика, 19:04
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 18:59
Конов продал свою долю в «Сибуре» Бизнес, 18:59
Все для людей: как компании улучшить жизнь маленького города Новая экономика, 18:53
В Москве впервые с апреля зафиксировали девятибалльные пробки Общество, 18:53
Путин дал Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» Политика, 18:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:44
Военная операция на Украине ,  
0 

Хакеры разместили фото Путина на странице главкома ВСУ в Instagram

Хакеры поставили фото Путина на медведе на аватар главкома ВСУ Залужного в Instagram
На странице главкома ВСУ появилось изображение Путина на медведе, а на последней загруженной фотографии написано: «Подтверждаю, «Джокер ДНР» взломал DELTA». Предположительно, за взломом стоит пророссийский хакер
Фото: ZUMA / ТАСС
Фото: ZUMA / ТАСС

Аккаунт главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) был взломан. Предположительно, за этим стоит пророссийский хакер под псевдонимом Джокер, который ранее заявил о взломе системы управления войсками США DELTA.

На аватаре Залужного после взлома появилась картинка с президентом России Владимиром Путиным верхом на медведе, а на последней загруженной фотографии запечатлен Джокер — боец в форме в лесу и с гримом, характерным для этого персонажа DC Comics. На фотографии написано: «Подтверждаю, «Джокер ДНР» взломал DELTA». В подписи к фото стоит также ссылка на телеграм-канал хакера.

Залужный возглавил ВСУ в июне прошлого года, до этого в течение двух лет был командующим войсками оперативного командования «Север». Окончил Национальную академию обороны Украины. В августе 2017 года получил звание генерал-майора, попав в число лучших офицеров вооруженных сил страны.

1 ноября хакер сообщил о взломе программы управления украинскими войсками DELTA. По его словам, система была создана американскими и украинскими специалистами по стандартам НАТО. В программе находятся сведения об украинских и российских войсках, а также координаты военной техники. По словам взломщика, союзные силы получили возможность просматривать данные противника в режиме онлайн.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ взлом аккаунта Instagram Военная операция на Украине
Материалы по теме
Daily Mail узнала о взломе телефона Трасс связанными с Россией хакерами
Политика
«Сбер» сообщил об отражении атаки, в которой участвовали 100 тыс. хакеров
Технологии и медиа
Болгария заподозрила «российских хакеров» в атаке на госсайты
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter