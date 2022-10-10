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ABC и CNN сообщили об атаке «хакеров из России» на сайты аэропортов США

Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупнейшие американские аэропорты, транспортной безопасности угрозы нет. CNN пишет, что речь идет о группе Killnet, ее лидер накануне заявил о намерении дать «отпор врагу»
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Сайты некоторых крупнейших аэропортов в США подверглись кибератаке со стороны «хакеров из России», пишет телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с ситуацией.

По его словам, ставшие целями кибератаки системы не имеют отношения к тем, которые касаются управления воздушного движения, внутренней связи, координации авиакомпаний и транспортной безопасности. Недоступны оказались сайты с информацией о времени ожидания в аэропортах и ситуацией с их перегруженностью, указывает телеканал. Источник назвал ситуацию «неудобством».

Телеканал CNN указывает, что к сбою в работе 14 сайтов аэропортов, в том числе в Атланте, причастна хакерская группировка Killnet. На фактическую работу аэропортов кибератака не повлияла.

«Очевидно, мы отслеживаем ситуацию, и нет никакого беспокойства по поводу сбоев в работе [аэропортов]», — цитирует телеканал главу аппарата Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США Кирстен Тодт.

Хакеров из Killnet и прежде обвиняли во взломе сетевой инфраструктуры западных стран. В частности, в июле пострадала литовская государственная энергетическая компания ESO, в августе — американская компания Lockheed Martin, которая производит в числе прочего поставляемые Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

9 октября, за день до сообщений об атаке на американские аэропорты, в RT вышло интервью с основателем группы Killnet, представившемся KillMilk. Он назвал США «последним оплотом наших действий». «Восемь месяцев мы познавали и ломали Европу, тем временем Штаты все это время готовились к встрече с нами. Мы только начинаем созидать на территории киберпространства Америки», — рассказал хакер. KillMilk назвал себя законопослушным гражданином России и указал, что основная цель группы — «отпор врагу и мир на земле».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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