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Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр в России и в домене .ru

Путин поддержал требование о размещении серверов онлайн-игр в России
На заседании совета по развитию спорта Путину предложили блокировать онлайн-игры, в том числе с «антигосударственными ценностями», в домене .com. Президент согласился, что серверы всех игр должны находиться в России
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Онлайн-игры, в которые играют в России, должны находиться в домене.ru, а их сервера — на территории страны, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

В России отсутствует орган регулирования сетевых игр, отметил в ходе заседания глава исполнительного комитета Федерации бокса Умар Кремлёв. Интернет-играми, по его словам, занимаются американские и канадские компании. «Около $5 млрд примерно оборот, который выводит через зону.com за границу», — сказал Кремлёв.

Он также предложил создать единый регулятор для игр, чтобы при необходимости их можно было блокировать. Те компании, которые хотят работать в России, согласно его предложению, должны регистрировать свои игры в домене.ru., размещать на территории страны ПО и серверы, а также открывать локальный офис, сказал Кремлёв.

«Почему это не сделать? Действительно, сервера должны находиться там», — ответил Путин.

«Нужно не проработать, а сделать это», — добавил он.

Кремлёв в ходе своего выступления обращал внимание, что в некоторых сетевых играх, по его словам, пропагандируются «антигосударственные ценности». «Все российское там — все плохое. Вот, например, в одной из игр там стреляешь, если ты убьешь русского, получаешь баллы», — заявил он, не уточнив, о какой игре идет речь.

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Единый регулятор, по мнению, Умарова, мог бы позволить полноценно и эффективно блокировать зону.com.

«Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать на нас, тем более в таком негативном ключе… Зачем мы это разрешаем?» — отметил Путин.

В пресс-службе Astrum Entertainment (издает в России, например, китайский Perfect World, а также Atomic Heart от Mundfish) сообщили РБК, что игровые сервера ПК-проектов Astrum Ent. и так находятся в России. «Такое расположение инфраструктуры позволяет иметь минимальное время отклика в игре, это важно для комфортного игрового процесса», — заявили в компании.

Представители VK Play и Syberia Nova (разработчик игры «Смута») отказались от комментариев. В пресс-службе Минцифры также отказались от комментариев.

Минувшим летом глава государства отмечал, что видеоигры должны воспитывать «общечеловеческие ценности», а также патриотизм, но «основательный», а «не квасной». Игры должны быть, по мнению президента, на «стыке искусства и воспитания».

Игровая индустрия обходит рынок кино и музыки, каждый пятый россиянин регулярно играет в видеоигры, отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также констатировал, что пока не существует российских движков, на которых можно создавать отечественные игры.

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Владимир Путин онлайн-игры домен сервер
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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