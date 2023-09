Сети не будут продавать новую Call of Duty из-за призывов к насилию

Магазины откажутся от продажи новой части игры Call of Duty из-за анонсированных в ней сцен с насилием против россиян. Несмотря на потерю доходов, ретейлеры не готовы рисковать и распространять нарушающий закон контент

Фото: скриншот игры Call of Duty: Modern Warfare III

Крупнейшие российские сети магазинов бытовой техники и электроники допустили отказ от продажи игры Call of Duty: Modern Warfare III, мировой релиз которой состоится в ноябре 2023 года. Ретейлеры не будут продавать игру, если в ней будут содержаться сцены, призывающие к насилию против российских граждан, сообщил РБК Яша Хаддажи, президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр, экс-руководитель российского представительства Nintendo (сейчас занимает пост гендиректора компании-импортера «Ачивка»).

Намерение отказаться от продажи Call of Duty: Modern Warfare III из-за информации о содержании в ней сцен насилия против россиян РБК подтвердили в пресс-службе объединенной сети «М.Видео-Эльдорадо» и DNS; аналогичное решение также приняли тематические ретейлеры «Бука» и ЭМСИ.

Русская ассоциация дистрибьютеров и импортеров видеоигр была создана в мае 2023 года. На текущий момент в ассоциацию входят DNS, diHouse, «Бука», ЭМСИ, GamePark, «Пирамида», GameBuy, «Омегагейм» и «Ачивка».

Что не так с новой частью Call of Duty

Предварительное решение об отказе в продажах третьей части игры Call of Duty: Modern Warfare было принято после публикации видеоролика-тизера со сценой, которую можно трактовать как призыв к насилию против российских граждан, объяснил Хаддажи. Так, главным отрицательным персонажем игры выступает россиянин Владимир Макаров: в проморолике игры можно увидеть группу лиц, которые, предположительно, освобождают его из тюрьмы. В конце трейлера показана часть «сцены после титров», которой завершалась предыдущая часть Call of Duty: в ней террористы готовятся захватить российский коммерческий самолет и получают сообщение на телефон: «No Russian». Согласно анонсам, сюжет новой части как раз будет начинаться как прямое продолжение предыдущей, а значит, именно с этого эпизода. «Игра содержит призывы к насилию в отношении гражданина России, мы считаем это неприемлемым», — уточнил Хаддажи.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что не планируют продажу игры в магазинах сетей, не уточняя деталей. Также поступил собеседник РБК в DNS, пояснив, что «вероятность наличия в этой игре насилия в отношении граждан России крайне высока», а значит, ее содержание может подпадать под действие ст. 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

В ЭМСИ также подтвердили, что не будут закупать игру на первых этапах релиза. «После выхода игры, в случае подтверждения информации о содержании в игре контента, призывающего к насилию против российских граждан, мы также не будем осуществлять закупку и продажу Call of Duty: Modern Warfare III», — уточнили в компании.

«Если контент релизной версии игры действительно будет содержать призыв к насилию против российских мирных жителей и, таким образом, противоречить законодательству, мы не будем ее реализовывать», — рассказали РБК в сети «Бука». Судя по сообщениям в СМИ, «вероятность наличия такого контента весьма высока», отмечает представитель компании.

Впрочем, розничные сети — не единственный канал распространения игр на физических носителях, они есть в продаже на маркетплейсах. В «Яндекс.Маркете» на вопрос РБК о том, будет ли на платформе представлена новая часть Call of Duty, отвечать отказались. Представители Wildberries и Ozon на запросы РБК не ответили.

Это не первый раз, когда сети ограничивают продажи игр серии Call of Duty в России. В 2009-м в стране официально не продавались консольные версии Modern Warfare 2. В ней был уровень No russian («Ни слова по-русски»), в котором игрок участвовал в нападении на российский аэропорт и мог стрелять по гражданским. Версия игры для ПК в России вышла, но из нее удалили данный уровень.

Чем известна франшиза Call of Duty Call of Duty — серия компьютерных игр в жанре шутера, или «стрелялки», разные эпизоды которой разрабатывались американскими компаниями Infinity Ward, Treyarch и Sledgehammer Games. Издателем игры выступает Activision. Совокупно серия вместе с готовящимся релизом насчитывает несколько десятков игр, сюжет которых разворачивается в разные временные эпохи и в различных локациях: от Второй мировой войны до космоса и будущего. По данным финансового отчета Activision Blizzard за второй квартал 2023 года, месячная аудитория игр Call of Duty насчитывает 90 млн человек. Игры серии неоднократно устанавливали рекорды продаж и популярности. Так, вторая часть Call of Duty в первую неделю после релиза разошлась тиражом более чем 250 тыс. экземпляров. У второй части спецсерии Modern Warfare в первый же день после выпуска раскупили 4 млн копий, что стало мировым рекордом суточных продаж. По данным Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр, Call of Duty — 12-я по объему продаж игровая франшиза в России. В период с 2014 по 2023 год было легально продано 350 тыс. копий игр. Для сравнения: в тройку лидеров входят FIFA (1,5 млн проданных копий), GTA (783 тыс.) и Assasin’s Creed (766,5 тыс.).

От каких еще игр отказались ретейлеры

Call of Duty: Modern Warfare III — не единственная видеоигра, от реализации которой ассоциация рекомендует воздержаться. Так, по словам Хаддажи и представителя ЭМСИ, компании-участники планируют снять с продажи обе части The Last of Us, игры цикла Life Is Strange, а также The Sims 4 и Miitopia. «В перечисленных проектах присутствует контент, который не соответствует ст. 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»), — пояснил Хаддажи. — Например, во второй части The Last of Us пропагандируются нетрадиционные отношения между несовершеннолетними персонажами. А в The Sims 4 герои сталкиваются с ежегодным событием Pride Month (месяц гордости ЛГБТ-сообщества. — РБК), в котором имеется пропаганда нетрадиционных отношений».

Сеть DNS, впрочем, планирует продолжить продажу Last of Us и Sims 4, объясняя это тем, что принятые меры о возрастном ограничении не противоречат закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». «Мы стремимся обеспечить потребителя товаром, на который у него есть спрос, а значит, ограничивать продажи товара, который не подпадает под нарушение законодательства при определенной маркировке, мы просто не имеем права», — констатируют в DNS.

Если профильная ассоциация примет совместное решение, что в перспективе та или иная игра по этическим соображениям «может оказаться нежелательной для потребителей и вызвать общественный резонанс», то в этом случае будут приняты «адекватные меры», — отмечают в сети «Бука». «Например, именно по этим причинам в свое время в нашей стране было принято решение не продавать игру Company of Heroes 2», — добавили в компании. При этом в сети подчеркнули, что необходимости отказываться от каких-то игровых франшиз на данный момент не видят, поскольку в ее каталоге «не было и нет игр, нарушающих текущее российское законодательство».

Какие последствия будет иметь отказ от западных франшиз

Игры на физических носителях в новых реалиях — «актуальный и надежный способ познакомиться с новым тайтлом и играть в него в любое удобное время вне зависимости от внешних технологических ограничений», отмечают в «М.Видео-Эльдорадо», комментируя спрос на видеоигры. От прогноза потерь сети в связи с отказом от продаж крупных западных франшиз в компании воздержались.

Остальные участники рынка высказывают разные мнения об экономических последствиях исчезновения с полок ряда западных видеоигр. Так, игра The Last of Us Part II стояла в ассортименте у ЭМСИ в первой десятке самых продаваемых, говорит представитель компании. «В связи с этим мы понесем значительные потери, отказавшись от последующей реализации этой игры», — признают в ЭМСИ. В сети «Бука» лишь отметили, что на финансовые показатели «в той или иной степени может повлиять множество факторов, в том числе изменение возрастного рейтинга игры».