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FT узнала о плане Facebook нанять пиарщиком экс-зама британского премьера
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FT узнала о плане Facebook нанять пиарщиком экс-зама британского премьера
Технологии и медиа, 16:22
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FT узнала о плане Facebook нанять пиарщиком экс-зама британского премьера
Бывший вице-премьер Великобритании Ник Клегг перейдет на работу в Facebook уже в начале 2019 года, пишет Financial Times. По данным издания, в компании политик будет отвечать за глобальную стратегию
Ник Клегг​ (Фото: Tolga Akmen / Zuma / ТАСС)

Компания Facebook планирует нанять главой департамента, отвечающего за коммуникации и внутреннюю политику, британского политика Ника Клегга, пишет Financial Times. ​ По данным издания, Клегг переедет в Кремниевую долину уже в январе.

Клегг — бывший лидер британских либерал-демократов, в 2010–2015 годах был заместителем премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. У Клегга также есть опыт работы в структурах ЕС: он был членом Европарламента с 1999 по 2004 год и входил в состав британской комиссии, которая вела переговоры с ЕС по вопросам торговли.

После ухода с поста вице-премьера Клегг сохранил место в парламенте, но из-за низких результатов партии либерал-демократов на выборах 2015 года подал в отставку с поста ее главы. По итогам выборов 2017 года в британский парламент Клегг уже не прошел.

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​Как отмечает FT, Марк Цукерберг несколько месяцев уговаривал Клегга перейти в Facebook. Британский политик согласился, когда ему пообещали, что он будет отвечать за глобальную стратегию технологической компании.

Приход бывшего замминистра Великобритании в технологическую компанию будет неожиданным как для британского политического истеблишмента, так и для ИТ​-индустрии, пишет газета. Вероятно, Facebook рассчитывает использовать опыт Клегга в Брюсселе, так как может столкнуться с потенциальными ограничениями в своей работе со стороны европейских регуляторов, отмечает FT.

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Весной 2017 года соцсеть оказалась в центре скандала. Выяснилось, что в 2016 году, в преддверии президентских выборов в США, компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным пользователей Facebook. В распоряжении аналитиков фирмы, работавшей на штаб Дональда Трампа, оказались данные почти 90 млн человек. Из-за последовавшего вслед за этим разбирательства стоимость акций Facebook упала, а основателю компании Марку Цукербергу пришлось лично пообещать принять меры по защите персональных данных.

Кроме того, в начале июня стало известно, что Facebook передавала производителям гаджетов данные пользователей соцсети без их разрешения. По данным New York Times, речь идет о 60 различных компаниях.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Facebook
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