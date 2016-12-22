Еврокомиссия пригрозила Facebook санкциями

Facebook столкнется с санкциями в начале 2019 года, если пользовательское соглашение компании по использованию персональных данных не начнет отвечать нормам ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по юстиции Вера Юрова, отвечая на вопрос журналиста The Guardian.

«Если Facebook не выполнит свои обязательства к декабрю, то он может столкнуться с санкциями со стороны национальных регуляторов [стран ЕС] с начала следующего года», — подчеркнула она.

Юрова отметила, что «начинает терять терпение», поскольку безрезультатно ведет диалог с Facebook уже два года.

По ее словам, около 380 млн человек в Европе являются пользователями социальной сети. Еврокомиссар призвала компанию быть «чистой и прозрачной» в вопросах сервиса и их способах монетизации, а также призвала к ответственности перед европейцами.

Юрова уточнила, что хочет, чтобы все пользователи узнали, что их опубликованные данные принадлежат соцсети, даже когда они удаляют аккаунт, а также что Facebook предоставляет эти данные третьим лицам для получения прибыли.

В этом году ЕС ввел новый регламент защиты личных данных граждан — General Data Protection Regulation (GDPR). Это регламент по защите данных, который требует от медийных компаний получать согласие от пользователей на сбор и обработку персональных данных. Также компании, использующие эти данные, должны хранить их в обезличенном и зашифрованном виде, обеспечивая защиту.



