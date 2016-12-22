Дуров обвинил Facebook в стремлении к прибыли в ущерб пользователям

WhatsApp и Facebook не уделяют должного внимания безопасности своих продуктов, заявил Павел Дуров. В качестве примера он привел уязвимость WhatsApp, позволявшую получать доступ к сообщениям пользователей после видеозвонка

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров подверг критике политику топ-менеджмента социальной сети Facebook и принадлежащего ей мессенджера WhatsApp. По словам Дурова, они уделяют слишком много внимания получению прибыли и пренебрегают безопасностью приложений и защитой личных данных пользователей.

«Эти корпорации уделяют приоритетное внимание максимизации прибыли, а не обслуживанию своих пользователей», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

В качестве примера плохой защиты данных Дуров привел уязвимость мессенджера WhatApp.«На прошлой неделе стало известно, что в системе безопасности WhatsApp уже много лет была уязвимость: любой, с кем вы устанавливали видеосвязь, мог прочитать ваши сообщения. Даже если таких лазеек больше нет (что сомнительно), у WhatsApp есть и другие уязвимости, через которые третьи лица могут получить доступ к сообщениям», — написал основатель Telegram.

Дуров также раскритиковал сооснователей WhatsApp Яна Кума и Брайана Актона за то, что они ушли из компании. «Вы можете заработать немного денег, но вы теряете нечто гораздо более ценное — свою целостность и способность продолжать улучшать жизнь сотен миллионов людей», — написал он.

О том, что WhatsApp закрыл уязвимость, которая позволяла хакерам получить доступ к сообщениям пользователей, если они отвечали на входящий видеозвонок, со ссылкой на пресс-службу компании сообщало 12 октября издание Security Today. По данным издания, первые сообщения о такой уязвимости появились на специализированных ресурсах в конце августа, однако исправила ее компания только в начале октября.

Один из основателей WhatsApp, Брайан Актон, ушел в отставку в сентябре прошлого года, Ян Кум объявил об уходе 1 мая. По данным газеты Wall Street Journal, после покупки WhatApp социальной сетью Facebook, они постоянно спорили с ее основателем Марком Цукербергом и операционным директором соцсети Шерил Сандберг о том, какой должна быть бизнес-модель развития ​популярного мессенджера.

Сандберг и Цукерберг были приверженцами рекламной модели, в том числе выступали за то, чтобы использовать информацию, которой обмениваются пользователи, для дальнейшего показа им таргетированных рекламных объявлений, в то время как Кум и Актон были «истинными приверженцами конфиденциальности» и презрительно относились к подобным потенциальным вариантам извлечения прибыли, писала WSJ.

​РБК направил запрос в Facebook.