Космонавт нашел причину неудачной стыковки с МКС «Союза» с Федором

Космонавт обнаружил неподключенный кабель системы сближения «Курс». Именно он в конце августа помешал «Союзу» с роботом Федором на борту пристыковаться к МКС. Стыковка удалась со второй попытки

Фото: «Роскосмос» / Twitter

Стыковке корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту с МКС в августе помешал неподключенный кабель системы сближения «Курс». Об этом сообщил российский космонавт Александр Скворцов, передает «РИА Новости».

«705-й (кабель) я обнаружил, он отстыкован вообще, он болтается отдельно непристыкованный», — сказал он специалистам подмосковного Центра управления полетами. После этого они попросили Скворцова пристыковать кабель к электронному контейнеру К2-ВКА-01 системы «Курс», после чего ее протестировали и она заработала. «Тест «Курса» прошел без замечаний», — отметили специалисты.

24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС, в NASA связали это с проблемами с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на станции. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что отказавшая во время стыковки аппаратура была не российского производства.

После неудачной стыковки другой корабль, «Союз МС-13», перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск», освободив причал для «Союза МС-14».