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Технологии и медиа ,  
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Космонавт нашел причину неудачной стыковки с МКС «Союза» с Федором
Космонавт обнаружил неподключенный кабель системы сближения «Курс». Именно он в конце августа помешал «Союзу» с роботом Федором на борту пристыковаться к МКС. Стыковка удалась со второй попытки
Фото: «Роскосмос» / Twitter

Стыковке корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту с МКС в августе помешал неподключенный кабель системы сближения «Курс». Об этом сообщил российский космонавт Александр Скворцов, передает «РИА Новости».

«705-й (кабель) я обнаружил, он отстыкован вообще, он болтается отдельно непристыкованный», — сказал он специалистам подмосковного Центра управления полетами. После этого они попросили Скворцова пристыковать кабель к электронному контейнеру К2-ВКА-01 системы «Курс», после чего ее протестировали и она заработала. «Тест «Курса» прошел без замечаний», — отметили специалисты.

Общество
Робот Федор вернулся на Землю

24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС, в NASA связали это с проблемами с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на станции. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что отказавшая во время стыковки аппаратура была не российского производства.

После неудачной стыковки другой корабль, «Союз МС-13», перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск», освободив причал для «Союза МС-14».

Технологии и медиа
«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

27 августа была предпринята вторая попытка стыковки, она прошла успешно. На МКС робот Федор провел серию работ с бортовыми инструментами. В начале сентября космонавты выключили робота, на борту «Союза» он вернулся на Землю 7 сентября. Позднее стало известно, что Федор больше не полетит в космос, ему на смену создадут другого космического робота, который сможет выходить в открытый космос.

Автор: Юлия Выродова
Теги: космос, МКС, робот
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