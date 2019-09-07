Робот Федор вернулся на Землю

Человекоподобный робот Федор завершил свой первый полет в космос. Спускаемый аппарат с ним в ночь на 7 сентября успешно приземлился в Казахстане

Фото: FEDOR37516789 / Twitter

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-14» совершил посадку в Казахстане. Об этом сообщает «Роскомос» на своей странице в Twitter. Посадка прошла на две минуты раньше запланированного времени — в 00:32 мск.

«Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме!» — сообщил «Роскосмос».

6 сентября в 21:13 мск «Союз МС-14» успешно отстыковался от агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС, после чего продолжил свой путь к Земле.

На борту корабля находился человекоподобный робот Федор, который с 27 августа по 6 сентября находился на Международной космической станции (МКС). В ходе полета к Земле робот отправлял телеметрию в Центр управления полетами.