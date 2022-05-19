WSJ узнал об отъезде сотрудников Google из России

Большинство российских сотрудников Google покинули страну, часть из них переехала в Дубай, рассказали источники WSJ. Накануне корпорация начала процесс банкротства российского подразделения из-за ареста счета

Фото: Stanislav Kogiku / Global Look Press

Американская корпорация Google вывезла большинство сотрудников из России, многие из них переехали в Дубай, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, ряд сотрудников Google предпочел остаться в стране и уволиться из корпорации. Таким образом, пишет издание, у компании в скором времени не останется сотрудников в России.

Как рассказали источники WSJ, в скором времени Google прекратит коммерческую деятельность в России.

Во вторник, 18 мая, российская «дочка» Google (ООО «Гугл») инициировала процедуру банкротства, поскольку с конца марта этого года «предвидит <...> невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий».

Представитель корпорации пояснил РБК, что Google ранее приостановила большинство коммерческих операций в России из-за ареста банковского счета «Google Россия». Это, по его словам, сделало невозможным функционирование офиса, сохранение сотрудников, оплату поставщиков и подрядчиков, и других трат. В Google также заверили, что продолжат работать в России и будут предоставлять пользователям собственные бесплатные сервисы: YouTube, Gmail и другие.

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В конце декабря прошлого года суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд руб., наказание в виде оборотных штрафов применилось к компаниям впервые. Причиной для наложения штрафа стал отказ корпорации удалять запрещенную в России информацию. Таганский районный суд в конце февраля признал решение первой инстанции законным.

Как уточнили в Роскомнадзоре, принадлежащий Google видеохостинг YouTube, не исполнял решение об удалении материалов террористических и экстремистских организаций. В этих материалах содержалась пропаганда наркотиков, демонстрировались места реализации самодельного оружия, опасное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних, оскорблялись чувства верующих и разжигалась религиозная рознь, утверждали в ведомстве.

В начале мая этого года судебные приставы решили принудительно взыскать с Google сумму штрафа. Кроме того, в отношении российской «дочки» Google инициировано несколько исков в арбитражном суде, истцами в них выступают российские СМИ, аккаунты которых на YouTube были заблокированы.