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Технологии и медиа ,  
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Google Chrome перестал обновляться у российских пользователей Android

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Браузер Google Chrome на телефонах с операционной системой Android перестал обновляться в России, сообщает портал Rozetked и VC.RU.

По его данным, первые жалобы на проблему с обновлением появились еще 9 мая. Российские пользователи писали, что не могут обновить или установить заново приложение Google Chrome из магазина Google Play, а на устройствах появляется сообщение «Не удается скачать приложение».

Google запретил загружать платные приложения в России. Что это значит
Технологии и медиа
Фото:Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Google Play в начале мая запретил разработчикам загружать и обновлять платные приложения в России. В компании отмечали, что бесплатные игры и приложения российские пользователи по-прежнему смогут скачивать из Play Store. У них также останется доступ к тем платным приложениям, что уже были загружены или куплены.

В марте Google приостановил работу для пользователей в России, объяснив решение «нарушениями работы платежных систем»: в магазине перестали поддерживать российские карты Visa и Маstercard, а позднее и карты «Мир».

Глава Минцифры Максут Шадаев 26 апреля сообщал, что министерство договорилось с крупными российскими ИТ-компаниями о создании отечественного магазина приложений. По его словам, первую бета-версию магазина планируется запустить до конца мая.

О том, что в стране появится маркетплейс с отечественными приложениями на платформе Android — аналог магазина Google Play, Шадаев сообщил в марте. Он отметил, что с разработкой магазина для iOS «в силу его более закрытой архитектуры» придется подождать, и выразил надежду, что iPhone в России «не превратится в «кирпич».

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