В Crocus Group ответили на сообщения о нарушениях при отделке «Крокуса»

В Crocus Group заявили о соответствии стандартам качества материалов, использованных при отделке. Родственники погибших и пострадавших в теракте потребовали возбудить дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Фото: Андрей Любимов / РБК

Материалы, которые использовались для строительства «Крокус Сити Холла», соответствуют всем стандартам качества, сообщили РБК в пресс-службе холдинга Crocus Group (владелец концертного зала).

«Материалы, с использованием которых строился «Крокус Сити Холл», соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация», — сказали в компании.

«Всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокус Сити Холла» на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет. Проводится пожарная экспертиза», — добавили в компании и сказали, что Crocus Group «активно сотрудничает с правоохранительными органами».

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что отделку стен концертного зала могли осуществлять с помощью материалов, которые при горении обладают высокой токсичностью и выделяют ядовитый дым. По словам собеседника агентства, этот факт мог способствовать быстрому распространению огня после поджога террористами. Он уточнил, что следователи изучают и анализируют предоставленные документы и сертификаты соответствия.

В СК подали два заявления от имени родственников погибших и пострадавших в теракте с просьбой о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении владельцев «Крокуса». Истцы утверждают, что возгорание занавеса и кресел в концертном зале произошло в течение нескольких секунд, хотя по действующим нормам они должны быть из огнестойких материалов.

Адвокат Игорь Трунов сказал, что нормы МЧС, в частности, предполагают защиту противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60 (предполагает сохранение целостности и теплоизолирующей способности в течение одного часа) проема строительного портала сцен с залами вместимостью свыше 800 человек.

Владелец Crocus Group Араз Агаларов в разговоре с РБК заявил, что все противопожарные системы, спринклерная система, роботы пожаротушения находились в исправном состоянии и в течение нескольких часов не допускали обрушения конструкций. Его сын — Эмин Агаларов — отметил, что невозможно сдать в эксплуатацию концертный зал без огнестойких материалов, так как это условие содержится в нормах пожарной безопасности.

Вооруженные люди ворвались в «Крокус» вечером 22 марта, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли более 140 человек, пострадали свыше 550. Пожар удалось потушить лишь спустя сутки, концертный зал выгорел полностью. В СК называли причинами гибели людей огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). СК возбудил пока только дело о теракте (ст. 205 УК), по нему проходят 12 человек. Десять из них арестовали, в том числе четырех исполнителей — граждан Таджикистана.