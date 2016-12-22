Чиновники и парламентарии не смогли уйти из Telegram

Несмотря на запрет в России мессенджера Telegram, в Думе, Совфеде, Кремле и правительстве продолжают им пользоваться, выяснил РБК. Депутаты из профильного комитета объясняют это необходимостью «проверить, как исполняется закон»

Евгений Ревенко (в центре) (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы принял постановление о блокировке Telegram по требованию Роскомнадзора (РКН). 16 апреля РКН начал блокировать работу мессенджера, который тем не менее остается доступным пользователям благодаря сервисам VPN и усилиям команды Telegram по обходу блокировки.

В данном случае закон не предусматривает ответственности за пользование мессенджером, объяснил РБК партнер юридической компании «Савельев, Батанов и партнеры» Сергей Савельев. «Ни депутатам, ни обычным гражданам не запрещается пользоваться VPN и Telegram. Решение суда мы не нарушаем, потому что нет такого решения, что гражданам запрещается пользоваться мессенджером», — сказал он.

Однако советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко видит в этом не только юридический, но и этический вопрос. «Мне кажется, что для чиновников сейчас единственно верное решение — это прекратить использование Телеги и перейти на другие средства коммуникации. Ватсап, Вайбер, Скайп и ICQ ждут нас», — написал он у себя в Facebook.

РБК заглянул в аккаунты депутатов и чиновников и проверил, воспользовались ли они этим советом.

Депутаты и сенаторы

Из 12 членов комитета Госдумы по информационной политике по меньшей мере шесть депутатов использовали мессенджер на этой неделе. В частности, онлайн периодически бывает глава комитета Леонид Левин («Справедливая Россия»). По словам Левина, он заходит в мессенджер, чтобы «понимать самому, как исполняется законодательство». Левин подчеркнул, что не устанавливал VPN.

«В ежедневном режиме пользоваться Telegram стало неудобно, потому что стабильность работы нарушена», — пожаловался Левин. Он добавил, что у комитета был свой Telegram-канал, однако после решения о блокировке решено было перенести его в другой мессенджер. Из других членов комитета онлайн в Telegram недавно были также депутаты Антон Горелкин («Единая Россия»), Евгений Ревенко («Единая Россия»), Вадим Деньгин (ЛДПР), Андрей Свинцов (ЛДПР), Александр Ющенко (КПРФ).

«Разговоры [вокруг блокировки Telegram] идут две недели, я им пользуюсь, потому что он у меня не заблокирован, все обновляется. Никаких проблем не вижу», — заявил РБК депутат от КПРФ Ющенко. Он добавил, что «принципиально не пользуется никакими путями обхода блокировки, просто наблюдает со стороны, чем это все закончится».

«Если у Роскомнадзора есть претензии к Telegram, суд запретил, значит, надо каким-то образом эти решения выполнять. Пока я не вижу никаких исполнений решения суда», — ответил коммунист на вопрос, продолжит ли пользоваться мессенджером.

Депутат Ревенко заходил в Telegram 17 апреля, во вторник, вечером. Как он объяснил корреспонденту РБК, мессенджером он «особо не пользуется», а просто «заходил проверить, работает ли он». «Все эти законы принимались до нас, я вообще не занимался темой Telegram», — отметил он, добавив, что Telegram использовал в основном для получения новостей, а не для общения. «Решение суда о блокировке Telegram имеет отношение не к конкретным пользователям, а к администрации мессенджера», — подчеркнул он.

При этом Ревенко осудил администрацию Telegram за невыполнение требований российского законодательства. «Я сейчас немедленно, чтобы больше не было никаких провокаций ни с чьей стороны, удалю Telegram», — заявил депутат РБК. Он отметил, что «Единая Россия» уже прекратила вести свой Telegram-канал.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский по-прежнему ведет свой Telegram-канал и не собирается от него отказываться, сообщили РБК в его пресс-службе. «Мы очень щепетильно относимся к соблюдению законов и решений суда, однако пока нет ни одного документа, который запрещал бы пользоваться Telegram в России», — подчеркнул помощник Жириновского Александр Дюпин. «В Telegram у Жириновского много читателей, а равно избирателей. Его посты пользуются популярностью, мы получаем множество положительных откликов. И многие из его подписчиков не хотят переходить на другую площадку, так почему же Жириновский должен их бросать?» — добавил он.

Владимир Жириновский (в центре) (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ также по-прежнему пользуются «заблокированным» мессенджером. Из восьми членов комитета со своих рабочих номеров на этой неделе заходили в Telegram по меньшей мере четверо сенаторов: Игорь Морозов, Ольга Ковитиди, Виталий Богданов и Елена Афанасьева.

Морозов заходил в мессенджер 15 апреля, следует из его аккаунта в Telegram. Он объяснил РБК, что «в Telegram работают его помощники, используют его в меру необходимости». «Но мы предпочитаем в публичном поле работать через другие социальные сети», — отметил парламентарий.

РБК направил запросы остальным сенаторам и депутатам из профильных комитетов.

Кремль, правительство и госкомпании

Не перестали пользоваться мессенджером Telegram и чиновники Кремля. Корреспондент РБК проверил собственные контакты 14 чиновников из разных подразделений администрации президента. Все они заходили в мессенджер в течение среды, 18 апреля.

Сразу несколько высокопоставленных чиновников Минкомсвязи в среду были онлайн в Telegram, убедился РБК. Представитель Минкомсвязи не стал комментировать, отказалось ли министерство от использования этого мессенджера. Ни на один из известных редакции номеров главы Роскомнадзора Александра Жарова на данный момент аккаунт в Telegram не зарегистрирован.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил РБК, что Telegram никогда не использовался в министерстве как официальный канал коммуникации. «А вот что мы делаем как частные лица, никого не должно волновать», — добавил Волин.

В правительственных ведомствах, не связанных с блокировкой мессенджера, нет единой позиции по использованию Telegram. Глава одного из таких ведомств заявил РБК, что пока не отказывается от использования Telegram, поскольку запрета на его использование физлицами нет. Еще пять федеральных чиновников, включая одного замминистра, продолжают пользоваться Telegram, свидетельствуют данные мессенджера.

Последнее сообщение в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел (МИД) было опубликовано в 15:37 18 апреля — в нем представлена информационная сводка департамента ситуационно-кризисного центра за этот день. Последнее сообщение в Viber от МИДа вышло в 11:02 18 апреля. В нем анонсируется встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Австрии Карин Кнайсль. В Viber у МИДа на 18:00 мск 18 апреля было около 300 подписчиков, в Telegram — около 7 тыс.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова продолжает отвечать РБК в Telegram. Помимо Telegram она пользуется и другими мессенджерами, сказала она РБК.

Глава Минтруда Максим Топилин не пользуется мессенджерами, сказала РБК пресс-секретарь министра Мария Исянова. «Какого-то общего чата руководителей Минтруда нет. Использовать мессенджер или нет — личное дело работника министерства», — подчеркнула она, добавив, что в основном при решении вопросов удаленно сотрудники ведомства используют телефонную связь и СМС.

Последнее сообщение в канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России (насчитывает свыше 1,6 тыс. подписчиков) было опубликовано еще 13 апреля. Как сообщили РБК в пресс-службе ФАС, после вступления в силу решения суда о блокировке Telegram на территории России официальные каналы ведомства в этом мессенджере прекратили свою работу. Решение о переносе канала будет принято позднее, добавили в пресс-службе, не уточнив названия нового мессенджера.

Появлялись на этой неделе в мессенджере и высокопоставленные сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры. При этом Генпрокуратура не обновляла свой канал после запрета мессенджера. Официальный канал Следственного комитета сначала объявил о переносе контента в мессенджер «ТамТам», однако во вторник вечером сообщил о создании в Telegram «зеркала» своего канала.

Продолжают пользоваться мессенджером и в госкомпаниях. Так, 18 апреля заходили в Telegram четыре топ-менеджера «Роснефти» и топ-менеджер одного из крупных российских банков.