Эксперты предупредили о рисках из-за кетамина после смерти Мэттью Перри
Расширение использования кетамина, ставшего причиной смерти актера Мэттью Перри, для медицинских целей без надлежащего надзора вызывает опасения, пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на оценки врачей и регулирующих ведомств.
Специализирующиеся на применении кетамина врачи сообщили о работе над этическими и научными стандартами, которые должны использовать медицинские работники, в том числе для назначения лекарств на дому.
«Несмотря на то что доказательства его эффективности неопровержимы, кетамин по-прежнему не продается и не регулируется в качестве средства для лечения психического здоровья. <...> Это создало динамику «Дикого Запада», — сказала доктор Сандхья Прашад, президент группы The American Society of Ketamine Physicians, Psychotherapists and Practitioners.
Произошедшее с Перри должно стать «тревожным сигналом, что кетамин необходимо использовать надлежащим образом», — сказал директор программы исследования депрессии Йельского университета доктор Джерард Санакора.
Перри нашли мертвым 29 октября в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе, ему было 54 года. Следов насильственной смерти обнаружено не было.
Вскрытие показало, что причиной смерти стало «острое воздействие кетамина». Причем это не могло быть результатом приема лекарства в клинике — следы кетамина задерживаются в организме только на несколько дней, а в последний раз актер проходил лечение за полторы недели до смерти. Пока остается неизвестным, приобрел ли Перри кетамин у другого поставщика или на черном рынке.
Как пишет WSJ, в США есть клиники, где кетамин назначают пациентам по показаниям, не упомянутым в инструкциях по применению и не утвержденным регуляторами, — для лечения тяжелой депрессии и других хронических расстройств, хронических болях. Ведутся исследования, может ли кетамин помочь с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, но некоторые врачи уже назначают кетамин с этой целью, тогда как остальные избегают выписывать рецепт людям с зависимостью в анамнезе.
Активное распространение кетамин получил во время пандемии коронавируса, когда онлайн-сервисы благодаря ослабленным федеральным правилам в отношении дистанционного назначения лекарств стали выписывать его для домашнего использования. Одна из таких компаний, Mindbloom, заверяла, что кетамин имеет «минимальные побочные эффекты», но не перечисляла их, и утверждала, что кетамин действует более эффективно, чем антидепрессанты.
Тем временем употребление кетамина грозит повышением артериального давления, затруднением дыхания, а также проблемами с мочеиспусканием, указывало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Врачи также предупреждают об опасности несчастных случаев при использовании препарата без присмотра.
Этой весной FDA сообщило о пациенте с затруднением дыхания, которое началось после приема кетамина для лечения посттравматического стрессового расстройства вне клинических условий. Уровень кетамина в крови пациента оказался вдвое выше уровня, обычно используемого для анестезии, подчеркнули в ведомстве.
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