Эксперты предупредили о рисках из-за кетамина после смерти Мэттью Перри

Актер Мэттью Перри умер из-за «острого воздействия кетамина», врачи призвали к усилению контроля над приемом препарата — его чрезвычайно опасно принимать без медицинского надзора. Эксперты сравнили ситуацию с «Диким Западом»

Фото: Mike Segar / Reuters

Расширение использования кетамина, ставшего причиной смерти актера Мэттью Перри, для медицинских целей без надлежащего надзора вызывает опасения, пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на оценки врачей и регулирующих ведомств.

Специализирующиеся на применении кетамина врачи сообщили о работе над этическими и научными стандартами, которые должны использовать медицинские работники, в том числе для назначения лекарств на дому.

«Несмотря на то что доказательства его эффективности неопровержимы, кетамин по-прежнему не продается и не регулируется в качестве средства для лечения психического здоровья. <...> Это создало динамику «Дикого Запада», — сказала доктор Сандхья Прашад, президент группы The American Society of Ketamine Physicians, Psychotherapists and Practitioners.

Произошедшее с Перри должно стать «тревожным сигналом, что кетамин необходимо использовать надлежащим образом», — сказал директор программы исследования депрессии Йельского университета доктор Джерард Санакора.

Перри нашли мертвым 29 октября в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе, ему было 54 года. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Вскрытие показало, что причиной смерти стало «острое воздействие кетамина». Причем это не могло быть результатом приема лекарства в клинике — следы кетамина задерживаются в организме только на несколько дней, а в последний раз актер проходил лечение за полторы недели до смерти. Пока остается неизвестным, приобрел ли Перри кетамин у другого поставщика или на черном рынке.

Как пишет WSJ, в США есть клиники, где кетамин назначают пациентам по показаниям, не упомянутым в инструкциях по применению и не утвержденным регуляторами, — для лечения тяжелой депрессии и других хронических расстройств, хронических болях. Ведутся исследования, может ли кетамин помочь с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, но некоторые врачи уже назначают кетамин с этой целью, тогда как остальные избегают выписывать рецепт людям с зависимостью в анамнезе.

Активное распространение кетамин получил во время пандемии коронавируса, когда онлайн-сервисы благодаря ослабленным федеральным правилам в отношении дистанционного назначения лекарств стали выписывать его для домашнего использования. Одна из таких компаний, Mindbloom, заверяла, что кетамин имеет «минимальные побочные эффекты», но не перечисляла их, и утверждала, что кетамин действует более эффективно, чем антидепрессанты.

Тем временем употребление кетамина грозит повышением артериального давления, затруднением дыхания, а также проблемами с мочеиспусканием, указывало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Врачи также предупреждают об опасности несчастных случаев при использовании препарата без присмотра.

Этой весной FDA сообщило о пациенте с затруднением дыхания, которое началось после приема кетамина для лечения посттравматического стрессового расстройства вне клинических условий. Уровень кетамина в крови пациента оказался вдвое выше уровня, обычно используемого для анестезии, подчеркнули в ведомстве.