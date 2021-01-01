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Политика ,  
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Путин потребовал разоблачать ложь о «легких» наркотиках

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности призвал разоблачать лживую информацию о «цивилизованном» употреблении «легких» наркотиков. Стенограмму заседания опубликовала пресс-служба Кремля.

«О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жестко подчас, не бояться этого. Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков», — сказал президент.

Путин подчеркнул необходимость привлечения к этой работе благотворительных и других общественных организаций. По его словам, у них есть «успешный опыт профилактики наркомании, а также помощи в социальной реабилитации наркозависимых».

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В конце октября 2019 года Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Спустя несколько дней законопроект о тюремных сроках за эту деятельность внесли в Госдуму, но затем документ вернули авторам. В феврале Путин потребовал доработать этот законопроект.

В России действует ст. 6.13 КоАП о пропаганде наркотиков, однако в статье каналы распространения информации о психотропных веществах не уточняются.

Владимир Путин наркотики
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