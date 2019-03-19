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«Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб.
Исследовательский центр им. Келдыша сорвал сроки создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки. «Роскосмос» выписал ему за это штраф в 154,9 млн руб.
Олег Горшков (Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»)

«Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Согласно материалам на сайте госзакупок, «Роскосмос» заключил соответствующий договор с научно-исследовательским институтом в 2016 году. Стоимость оценивалась в 3,8 млрд руб. Центр им. Келдыша должен был выполнить «услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук и технологий» и создать «транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса». Эти работы начались в январе 2016 года и должны были быть закончены к ноябрю 2018-го.

Документ с требованием об уплате Центром им. Келдыша штрафа в размере 154,9 млн руб. подписан исполнительным директором «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Олегом Горшковым.

В октябре прошлого года стало известно, что в России завершились наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. В акте приемки работ тогда указывалось, что все они были выполнены в полном объемы и результаты соответствовали требованиям техзадания.

Спустя месяц после этого «Роскосмос» опубликовал в своем официальном Facebook видеозапись, где была показана модель нового космического аппарата с ядерным реактором на борту. Ролик был приурочен к 85-летию Центра им. Келдыша.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Роскосмос»
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