«Роскосмос» показал модель нового аппарата с ядерной установкой

Телестудия «Роскосмоса» опубликовала в своем официальном Facebook видео, в котором показала модель нового космического аппарата с ядерным реактором на борту.
Ролик приурочен к 85-летию Центра имени Келдыша — научно-исследовательского института, работающего в области ракетного двигателестроения и космической энергетики.
«Сегодня Центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями — ядерными установками нового класса, для работы которых не нужны солнечный свет и солнечные батареи», — говорится в видеоматериале.
С 2009 года предприятия «Роскосмоса» и подразделения «Росатома» разрабатывают проект транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки. Центр имени Келдыша работает по проекту над двигателем. Модуль является частью большого проекта ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
Особенность проекта — в использовании специального теплоносителя, а именно гелий-ксеноновой смеси, а также высокотемпературного газоохлаждаемого реактора на быстрых нейтронах. Сам аппарат предназначен для полетов в дальнем космосе.
Согласно данным портала госзакупок, на проект было выделено 3,8 млрд руб. По планам закупок к ноябрю 2018 года заканчивается срок исполнения контракта, то есть аппарат должен быть готов.