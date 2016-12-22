«Роскосмос» показал модель нового аппарата с ядерной установкой

На анимационном ролике виден облик космического аппарата нового класса — с ядерной энергодвигательной установкой, для работы которой не нужны солнечный свет и солнечные батареи

Видео: tvroscosmos / Facebook

Телестудия «Роскосмоса» опубликовала в своем официальном Facebook видео, в котором показала модель нового космического аппарата с ядерным реактором на борту.

Ролик приурочен к 85-летию Центра имени Келдыша — научно-исследовательского института, работающего в области ракетного двигателестроения и космической энергетики.

«Сегодня Центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями — ядерными установками нового класса, для работы которых не нужны солнечный свет и солнечные батареи», — говорится в видеоматериале.

С 2009 года предприятия «Роскосмоса» и подразделения «Росатома» разрабатывают проект транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки. Центр имени Келдыша работает по проекту над двигателем. Модуль является частью большого проекта ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Особенность проекта — в использовании специального теплоносителя, а именно гелий-ксеноновой смеси, а также высокотемпературного газоохлаждаемого реактора на быстрых нейтронах. Сам аппарат предназначен для полетов в дальнем космосе.

Согласно данным портала госзакупок, на проект было выделено 3,8 млрд руб. По планам закупок к ноябрю 2018 года заканчивается срок исполнения контракта, то есть аппарат должен быть готов.