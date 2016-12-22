В России испытали систему охлаждения космического ядерного двигателя

В России завершились наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.

Заказчиком испытаний выступил «Роскосмос», головным исполнителем — ФГУП «Исследовательский центр имени Келдыша».

Как говорится в акте приемки работ, все они были выполнены в полном объемы и результаты соответствуют требованиям техзадания.

Согласно документам, во время испытаний были выявлены закономерности работы элементов и узлов перспективных систем отвода и передачи тепла установки в условиях, максимально приближенных к условиям космического пространства. Также была отработана технология изготовления генератора капель и элементов заборного устройства, указывается на сайте госзакупок.

Ядерные энергодвигательные установки способны обеспечить полеты в космос на дальние расстояния, однако из-за сильного нагревания им требуется эффективная система охлаждения. Тепло от установок при этом нужно отводить во внешнее космическое пространство.

Для решения проблемы и разрабатывалась система охлаждения, а именно капельный холодильник-излучатель, который распыляет охлаждающую жидкость в виде капель.