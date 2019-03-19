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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Медведев пообещал лично обсудить с «Яндексом» проблему пиратства
Кинематографисты пожаловались Дмитрию Медведеву на «Яндекс», который, по их мнению, по-прежнему недостаточно контролирует размещение нелегального контента. Премьер пообещал обсудить эту тему лично с руководством интернет-компании
Дмитрий Медведев (Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС)

На заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, которое премьер Дмитрий Медведев провел в минувшую пятницу, 15 марта, на студии «Мосфильм», его участники вновь затронули тему пиратства. В частности, они пожаловались премьеру на интернет-компанию «Яндекс», которая, по мнению участников встречи​, не прикладывает достаточных усилий для удаления из поисковой выдачи ссылок на сайты с пиратским контентом. Об этом РБК рассказали три участника заседания, в том числе один федеральный чиновник.

В ответ Медведев заявил собравшимся, что готов лично встретиться с руководством «Яндекса» и обсудить проблему пиратства, рассказали РБК участники встречи.

Борьба с пиратством была одной из тем заседания, свидетельствует сообщение на сайте правительства. «Надо побороть преступность — назовем вещи своими именами — побороть преступность в киноделе, — приводятся в стенограмме слова министра культуры Владимира Мединского. — Под преступностью я подразумеваю организованную кражу частной собственности, кражу фильмов в интернете и организованный сбыт ее на воровских площадках, которые представляют собой пиратские сайты, порталы, киносообщества и все остальное».

Пока в графике премьер-министра встречи с руководством «Яндекса» нет, сообщили РБК в пресс-службе правительства. В пресс-службе Минкультуры не раскрыли подробности закрытой части заседания, но отметили, что пиратство по-прежнему процветает во многом из-за того, что «законодательство не возлагает соответствующей ответственности на поисковые системы». «Это позволяет поисковикам не только отказываться от принятия каких-либо технических мер, но и игнорировать требования правообладателей о снятии ссылок, ведущих на нелегальные сайты», — добавил представитель министерства.

Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский отказался прокомментировать возможную встречу его руководства с премьер-министром.

В прошлом году правообладатели неоднократно публично обвиняли «Яндекс» в том, что он способствует распространению в интернете пиратских копий фильмов. В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор онлайн-кинотеатра ivi.ru Олег Туманов заявил, что доля «Яндекса» в трафике на топ-10 пиратских ресурсов достигает 78%. «Из выдачи «Яндекса» удалить контент нельзя, будь он трижды пиратским», — сетовал в августе диджитал-директор телеканала «Пятница» Максим Русаков. При этом правообладатели отмечали, что другие интернет-компании — Mail.Ru Group и Google — сразу же удаляют противоправный контент.

В прошлом августе три телеканала холдинга «Газпром-Медиа» попросили Мосгорсуд в качестве обеспечительной меры заблокировать доступ к сервису «Яндекс.Видео», благодаря которому пользователи со сторонних плееров могли смотреть пиратские копии сериалов. Под угрозой блокировки «Яндекс» был вынужден удалить спорный контент.

1 ноября 2018 года «Яндекс» вместе с Mail.Ru Group, Rambler Group и RuTube, с одной стороны, и медиахолдинги, отраслевые ассоциации кино- и телепродюсеров, владельцев онлайн-кинотеатров и принадлежащий «Яндексу» сервис «Кинопоиск» — с другой, подписали антипиратский меморандум. В соответствии с документом интернет-площадки обязались оперативно удалять ссылки на пиратский контент, которые будут собираться в специальном реестре. Кроме того, интернет-площадки согласились удалять пиратский контент в течение суток просто по заявлению правообладателей. На этом условии, как утверждали источники РБК, настояла Mail.Ru Group: тем самым все интернет-компании — и те, что действовали так и раньше, и подписавший меморандум «Яндекс» — оказывались в равном положении.

Меморандум действует до сентября 2019 года. К этому времени, по замыслу его авторов, должны быть подготовлены и внесены в Госдуму соответствующие поправки в антипиратское законодательство.​

«Как показывает опыт первых месяцев, меморандум работает в случае, если правообладатель занимает активную позицию», — отметил во вторник Грабовский. Он также напомнил о том, что недавно компания разработала инструмент, позволяющий находить страницы сайтов, похожие по наличию аудиовизуального контента на те, что уже занесены правообладателями в реестр — это, как считают в «Яндексе», должно «ускорить процесс формирования реестра и сделать борьбу с пиратством эффективнее».

Авторы: Мария Истомина, Юлия Старостина, Анна Балашова
Теги: «Яндекс», Дмитрий Медведев, антипиратский закон, правообладатели
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