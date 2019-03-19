Медведев пообещал лично обсудить с «Яндексом» проблему пиратства

Кинематографисты пожаловались Дмитрию Медведеву на «Яндекс», который, по их мнению, по-прежнему недостаточно контролирует размещение нелегального контента. Премьер пообещал обсудить эту тему лично с руководством интернет-компании

Дмитрий Медведев (Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС)

На заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, которое премьер Дмитрий Медведев провел в минувшую пятницу, 15 марта, на студии «Мосфильм», его участники вновь затронули тему пиратства. В частности, они пожаловались премьеру на интернет-компанию «Яндекс», которая, по мнению участников встречи​, не прикладывает достаточных усилий для удаления из поисковой выдачи ссылок на сайты с пиратским контентом. Об этом РБК рассказали три участника заседания, в том числе один федеральный чиновник.

В ответ Медведев заявил собравшимся, что готов лично встретиться с руководством «Яндекса» и обсудить проблему пиратства, рассказали РБК участники встречи.

Борьба с пиратством была одной из тем заседания, свидетельствует сообщение на сайте правительства. «Надо побороть преступность — назовем вещи своими именами — побороть преступность в киноделе, — приводятся в стенограмме слова министра культуры Владимира Мединского. — Под преступностью я подразумеваю организованную кражу частной собственности, кражу фильмов в интернете и организованный сбыт ее на воровских площадках, которые представляют собой пиратские сайты, порталы, киносообщества и все остальное».

Пока в графике премьер-министра встречи с руководством «Яндекса» нет, сообщили РБК в пресс-службе правительства. В пресс-службе Минкультуры не раскрыли подробности закрытой части заседания, но отметили, что пиратство по-прежнему процветает во многом из-за того, что «законодательство не возлагает соответствующей ответственности на поисковые системы». «Это позволяет поисковикам не только отказываться от принятия каких-либо технических мер, но и игнорировать требования правообладателей о снятии ссылок, ведущих на нелегальные сайты», — добавил представитель министерства.

Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский отказался прокомментировать возможную встречу его руководства с премьер-министром.