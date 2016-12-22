«Яндекс» и правообладатели подписали антипиратский меморандум

Компании «Яндекс», Mail.ru, Rambler и «Кинопоиск» совместно с правообладателями — «Первым каналом», ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-Медиа Холдинг», «Национальной медиа группой» и другими — подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в интернете. Копия документа имеется в распоряжении РБК.

В меморандуме указывается, что правообладатели в течение трех недель создадут указатели страниц сайтов, на которых без их разрешения размещены аудиовизуальные произведения и другая информация.

При этом администраторы интернет-ресурсов должны будут ежедневно обращаться к реестру и удалять из поисковиков ссылки на сайты с пиратским контентом.

Срок действия меморандума ограничен 1 сентября 2019 года — к этому времени ожидается внесение поправок в антипиратское законодательство, соответствующие положениям меморандума.

Google не присоединилась к меморандуму, потому что выполняет требования Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) и у этой компании нет юридического представительства в России. Об этом заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает корреспондент РБК. «В течение ближайшего месяца-полутора они намерены к нам приехать на переговоры, мы им предложим присоединиться», — добавил Жаров.

В сентябре 2018 года Роскомнадзор сообщал о блокировке всех крупнейших сайтов, распространяющих пиратский контент. По словам Жарова, специалисты Роскомнадзора заблокировали 6 тыс. сайтов, еще 11 тыс. ресурсов удалили пиратский контент.