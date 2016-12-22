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Авторы антипиратского меморандума не учли проблем книгоиздателей
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Авторы антипиратского меморандума не учли проблем книгоиздателей
Технологии и медиа, 00:10
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Авторы антипиратского меморандума не учли проблем книгоиздателей
Антипиратский меморандум, который 1 ноября подпишут интернет-ресурсы и правообладатели, не решит полностью проблему быстрого удаления из Сети нелегального контента. Его не подпишут книгоиздатели, хотя они тоже страдают от пиратов
Фото: Александр Кожохин / РИА Новости

К подписанию готовы

В четверг, 1 ноября, правообладатели и владельцы интернет-ресурсов подпишут антипиратский меморандум, который позволит во внесудебном порядке оперативно удалять нелегальный аудио- и видеоконтент. В мероприятии, которое состоится в Роскомнадзоре, от имени правообладателей выступят «Первый канал», Национальная медиа группа (управляет, в частности, РЕН ТВ и «Пятым каналом»), «Газпром-Медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», ТВ3 и др.), ассоциация «Интернет-видео» (онлайн-кинотеатры Ivi, Megogo, TVZavr, Amediateka и VIP Viasat Play), Ассоциация продюсеров кино и телевидения и принадлежащий «Яндексу» сервис «Кинопоиск». Со стороны интернет-площадок документ готовы подписать «Яндекс», Rambler Group, Mail.Ru Group и Rutube.

В течение трех недель со дня подписания меморандума должен быть создан реестр, в который его держатель будет по заявлению правообладателей вносить ссылки на сайты с пиратским аудио- и видеоконтентом, следует из проекта документа, с которым ознакомился РБК. Администраторы интернет-ресурсов должны ежедневно каждые пять минут обращаться к этому реестру и в течение шести часов удалять из поисковой выдачи ссылки на такие сайты. Кроме того, подписавшие меморандум интернет-площадки должны будут удалять внесенный в реестр пиратский контент из своего видеохостинга и других сервисов.

Держатель реестра в проекте меморандума не указан. До того как сам реестр будет сформирован, интернет-компании возьмут на себя обязательства удалять ссылки на пиратский контент в течение 24 часов по заявлению правообладателей, утверждают два собеседника РБК, задействованные в подготовке документа. Этот подход соответствует действующему в США ​закону об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act, DMCA), в России его практикуют Google и Mail.Ru Group. Именно последняя настаивала на включении этого положения в итоговую версию меморандума, уточняет один из собеседников РБК. Пресс-секретарь Mail.Ru Group Оксана Кличникова отказалась от комментариев.

Срок действия меморандума ограничен 1 сентября ​2019 года. К этому времени, по замыслу подписавших документ компаний, в антипиратское законодательство должны быть внесены поправки, соответствующие положениям меморандума.

К меморандуму в любое время могут присоединиться другие правообладатели и интернет-площадки. Для этого им необходимо будет направить заявление в Роскомнадзор, который выступает в роли держателя меморандума. В случае с правообладателями заявление должно быть одобрено большинством уже подписавших документ компаний.

Возникающие споры стороны будут решать «путем переговоров и консультаций» с участием Роскомнадзора. Если в течение 30 дней со дня уведомления о возникновении спора проблема не решена, стороны вправе обратиться в «компетентный суд в соответствии с нормами действующего законодательства» или выйти из меморандума.

Подписанию меморандума предшествовали месяцы его обсуждений и судебные разбирательства телеканалов «Газпром-Медиа» с «Яндексом». В августе они, как того требует действующее законодательство, обратились в Мосгорсуд и добились в качестве обеспечительных мер временной блокировки сервиса «Яндекс.Видео», благодаря которому пользователи могли смотреть пиратские копии сериалов. Блокировки, однако, не произошло, поскольку «Яндекс» удалил все спорные ссылки. Телеканалы подали иски к интернет-компании, судебные разбирательства еще не закончены.

Представители «Газпром-Медиа» и «Яндекса» не прокомментировали перспективы судебных споров в связи с подписанием меморандума.

Учли не всех

Но меморандум не решит проблем книгоиздателей, которые также страдают от нелегального распространения контента. Книгоиздатели не участвовали в подготовке этого документа, уточнил РБК пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Защиту авторских прав книжных издательств меморандум не предусматривает, подтверждает Максим Рябыко, гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ; представляет интересы книгоиздателей).

Ситуация с подписанием меморандума, по словам Рябыко, напоминает принятие первого пакета антипиратских поправок пять лет назад. С 1 августа 2013 года в судебном порядке стал блокироваться только нелегальный видеоконтент, и только с мая 2015-го эти правила распространились и на другие объекты интеллектуальной собственности.

За прошедшие пять лет действия антипиратского законодательства на книгоиздателей пришлось 12% всех поданных заявлений о блокировке пиратских сайтов, подсчитал РБК.

Есть претензии у издателей и конкретно к «Яндексу». Google удаляет из выдачи ссылки на пиратские ресурсы, размещающие литературные произведения, и в его результатах поиска их уровень не превышает 5–7%, у «Яндекса» этот показатель равен 30–40%, утверждает Рябыко. При этом основной трафик на пиратские сайты — порядка 60–80% всех переходов — приходится, по данным АЗАПИ, на поисковики.

В октябре этого года Мосгорсуд по заявлению «Эксмо» принял определение о временной блокировке одной из страниц «Яндекса»: на сервисе «Яндекс.Диск» была выложена нелегальная копия книги «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать». Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский не ответил, удалила ли компания добровольно нелегальную копию книги.

Принятие меморандума могло и должно было охватить все типы контента, охраняемого авторским правом, передал РБК президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. По его словам, книгоиздатели через профильную ассоциацию неоднократно инициировали переговоры по разрешению ситуации с распространением пиратского контента в поисковых системах с Роскомнадзором. «Сейчас усилия, предпринятые в том числе и с нашей стороны, будут использованы для решения проблем в сфере музыкального и видеоконтента», — сетует Новиков. По его мнению, это решение «не вполне справедливое».​

Авторы: Мария Истомина, Сергей Соболев.
Теги: «Яндекс» , Роскомнадзор , Mail Ru Group , «Газпром-Медиа» , антипиратский закон
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