Профсоюз таксистов выступил против сделки «Яндекс.Такси» и группы «Везёт»

Профсоюз таксистов попросил Федеральную антимонопольную службу проверить законность сделки по покупке «Яндексом» части активов группы «Везёт». Они опасаются, что сделка приведет к созданию «супермонополии»

Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ»

Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта «Таксист» попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить на законность и нарушение антимонопольного регулирования сделку «Яндекс.Такси» и группы компаний «Везёт» (управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi). Об этом говорится в письме председателя профсоюза Ярослава Щербинина на имя главы ФАС Максима Шаскольского. Копия документа есть в распоряжении РБК, обращение подтвердил сам Щербинин.

Представитель ФАС подтвердил получение обращения и сообщил, что ведомство проверяет, соответствует ли указанная сделка антимонопольному законодательству.

В начале февраля «Яндекс.Такси» объявил о покупке за $178 млн call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок «Везёт». Компании вели переговоры о слиянии несколько лет, однако сделку в предыдущих конфигурациях блокировала ФАС. Разрешение на новую сделку «Яндекс.Такси» не запрашивал, посчитав, что она «не подпадает под критерии сделок, требующих согласования». ФАС обещала проверить сделку «на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

В своем письме глава профсоюза «Таксист» указывает, что сделка спровоцирует полное поглощение группы «Везёт». Он считает, что перевод водителей «Везёт» в приложение для получения заказов «Яндекс.Про» говорит о том, что группа «в скором времени откажется от поддержки своих приложений» и все водители будут обязаны пользоваться приложением «Яндекса». «Объединение двух крупных компаний на рынке приведет к созданию супермонополии, которая резко негативно повлияет на положение перевозчиков и водителей такси. В отсутствие других значимых агрегаторов такси во многих регионах России «Яндекс.Такси» будет диктовать свои правила: увеличивать комиссию, ужесточать требования к перевозчикам, необоснованно отключать водителей такси от сервиса, лишая их возможности зарабатывать», — перечисляет возможные угрозы Щербинин. По его прогнозу, это приведет к падению доходов перевозчиков и водителей такси, ухудшению условий их работы, росту безработицы и социальных конфликтов.