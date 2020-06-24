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«Яндекс» допустил «развод» своего сервиса такси с Uber

Яндекс YNDX ₽3 358,6 +3,21% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Яндекс» очень заинтересован в увеличении своей доли в «Яндекс.Такси», заявил операционный и финансовый директор «Яндекса» Грегори Абовский во время конференц-совещания компании, передает корреспондент РБК. Таким образом Абовский ответил на вопрос, обсуждается ли «развод» «Яндекс.Такси» с Uber.

«Мы очень заинтересованы в увеличении нашей доли в «Яндекс.Такси». Это вопрос, сможем ли мы договориться о цене, которая всех устроит», — уточнил Абовский. Он также отметил, что компания находится в постоянном диалоге с Uber.

На вопрос, сможет ли Uber вновь выйти на российский рынок в случае развода с «Яндексом», представитель последнего прямо не ответил. Он лишь сообщил, что компания продолжает использовать бренд Uber в России и СНГ и намерена это делать в течение какого-то периода времени.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Балашова, Мария Лисицына
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