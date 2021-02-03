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Бизнес ,  
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ФАС проверит покупку «Яндексом» активов компании «Везёт»

В ведомстве пояснили, что проверят сделку «на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства». Ранее «Яндекс.Такси» сообщал, что «не попадает под критерии сделок, требующих согласования»
«Яндекс» YNDX ₽4 969 -0,56% Купить
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку в связи с заявлением «Яндекс.Такси» о покупке компанией части активов группы «Везёт». В ведомстве напомнили, что в 2020 году рассматривали ходатайство компании MLU B.V. (контролирует «Яндекс.Такси», находится под контролем головной компании «Яндекса» — Yandex N.V.) о покупке агрегатора такси «Везёт» и отказались дать согласие на сделку, так как та «могла привести к ограничению конкуренции на рынке».

Накануне, 2 февраля, «Яндекс.Такси» сообщил, что согласия ФАС на новую сделку не запрашивали, так как та «не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом». «Новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение», — отмечалось в сообщении.

«ФАС России проверит информацию о покупке компанией «Яндекс.Такси» части активов группы «Везет» на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством», — объяснили решение провести проверку в антимонопольном ведомстве.

«Мы готовы предоставить всю необходимую информацию по запросу ведомства», — сообщила РБК представитель «Яндекс.Такси» Ася Паноян.

Ранее об угрозах рынку агрегаторов такси, которые создает сделка «Яндекс.Такси» и «Везёт», заявляли их конкуренты. Так, представитель «Ситимобил» отметил, что сделка «усилит перекос конкуренции на рынке и создаст риск формирования монополиста в сегменте агрегаторов такси», а представитель такси «Максим» назвал главным в объявленной схеме сделки приобретение контакт-центров.

В то же время депутат Госдумы Александр Якубовский предположил, что сделка поможет «Яндексу» «защитить российский рынок» от экспансии китайской DiDi. Эта компания вышла на российский рынок в августе 2020 года и сейчас работает в 16 городах.

По данным Аналитического центра при правительстве, в 2019 году (последняя публичная статистика) агрегаторы занимали порядка 60% легального рынка такси. Самая большая доля была у «Яндекс.Такси» — 27%, у «Везёт» — 12%, такси «Максим» — 9%, Gett — 5%, «Ситимобил» — 1%, прочие агрегаторы делили оставшиеся 6% рынка. После покупки «Везёт» доля «Яндекс.Такси» на всем рынке такси может вырасти до 40%, оценивал аналитический центр, оговариваясь, что позиции сервисов отличаются в зависимости от размера города.

По оценке «ВТБ Капитала», в 2020 году доля «Везёт» могла снизиться до 5–6% вместе с общим снижением объема рынка таксомоторных перевозок до 35–41 млрд руб. и уменьшением числа поездок на такси в связи с пандемией.

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Евгений Калюков, Владислав Скобелев
«Яндекс. Такси» такси «Везёт» Федеральная антимонопольная служба
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