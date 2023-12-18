Продажи билетов на спектакли и концерты установили исторический рекорд

Агрегаторы билетов на развлекательные мероприятия зафиксировали рекордные продажи в предновогодний период. Но эксперты считают, что отрасль достигла «потолка» и для дальнейшего роста необходимы западные артисты

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Продажи билетов на развлекательные мероприятия в ноябре — первой половине декабря 2023 года установили исторический рекорд и выросли в штучном выражении на 83% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019-го и на 51% — по сравнению с 2022 годом. Такую аналитику РБК представили в компании «МТС Энтертейнмент», управляющей билетными сервисами Ticketland, МТС Live и TicketsCloud.

В денежном выражении рост продаж на зимние развлекательные мероприятия еще более заметен: плюс 129% к 2019-му и плюс 75% к 2022 году.

Как считали «МТС Энтертейнмент» по запросу РБК проанализировал продажи билетов на развлекательные мероприятия (концерты, спектакли, мюзиклы, шоу, детские мероприятия, выставки и т.д.) по всей России в период с 1 ноября по 14 декабря 2023, 2022 и 2019 годов. Именно на эти даты традиционно приходятся продажи на зимние развлечения и особенно — на новогодние елки.

Если оценивать продажи только на новогодние елки, которые будут проходить с 20 декабря по 10 января, в 2023 году на платформах «МТС Энтертейнмент» они выросли на 17% в штуках и на 30% — в деньгах по сравнению с 2022-м и на 8% в штуках и на 25% — по сравнению с 2019 годом (за сопоставимый период). Глубина продаж также вернулась к трендам допандемийного уровня — на новогодние спектакли и концерты билеты покупают более чем за месяц до начала мероприятия, а на детские елки — за один-два месяца.

Рост спроса на зимние и особенно новогодние развлечения фиксируют и в «Яндекс Афише» (сервис представил данные по продажам только за ноябрь). Так, по данным этого агрегатора, количество заказов (в одном заказе может быть несколько билетов) на развлекательные мероприятия (без учета кино и спортивных событий) выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в пять раз — по сравнению с допандемийным 2019 годом. Средняя стоимость билетов на зимние мероприятия выросла — в этом году она составляет 4,3 тыс. руб. (в прошлом году такие билеты обходились в среднем в 3,6 тыс. руб., а в 2019 году — около 3,9 тыс. руб.).

Что касается спроса на события, напрямую связанные с новогодней тематикой, здесь количество заказов на «Яндекс Афише» выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом и в четыре раза — по сравнению с 2019-м.

Какие мероприятия пользуются наибольшим спросом Топ продаж на мероприятия новогодней тематики на платформах «МТС Энтертейнмент» возглавило новогоднее представление в Кремле «Тридевятый Новый год». Далее следуют рождественская сказка «Тайна старого зеркала», в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя и «Елка телеканала «Карусель» в концертном зале «Крокус Сити Холл». По данным «Яндекс Афиши», в топ-5 самых популярных событий в категории новогодних мероприятий вошли ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» в Москве и «История любви Шахерезады» в Санкт-Петербурге, «Чебурашка. Ушастые елки», «Елка Детского радио» и шоу Евгения Плющенко «Русалочка».

С чем связано оживление рынка развлечений

Оживление рынка исполнительских мероприятий и вернувшийся спрос аудитории на билеты связаны в первую очередь с психологической стабилизацией населения, считает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Прошлогодний страх постепенно ушел, уверенность в завтрашнем дне появилась, экономика не обрушилась, а пандемия не вернулась — можно вздохнуть спокойно, отдыхать и развлекаться, — объясняет он. — Однако речь идет именно восстановлении, а не росте. Поэтому, дойдя до уровня 2013 года, который был самым успешным с точки зрения оборота индустрии, мы, скорее всего, увидим стабилизацию спроса и предложения». Следующий этап роста рынка состоится, по мнению Сафронова, уже только при условии «возвращения звезд», причем как иностранных, так и популярных отечественных.

Тенденция роста рынка развлечений обещает носить долгосрочный характер, утверждает, в свою очередь, гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников. «Оживление уже дало о себе знать еще в конце лета, — говорит Ратников. — Запуская новый гастромюзикл «Москва слезам не верит», мы даже почувствовали дефицит сервисных компаний и специалистов на ноябрь и декабрь этого года. Того количества специалистов в области шоу-продакшен, которые остались в стране, как и самого оборудования, недостаточно, все расписано на новогодний период еще в конце лета — в начале осени».

Активности в отрасли способствует и большое количество государственных заказов, продолжает Ратников. «На рекламном рынке, необходимом для продвижения мероприятия, также мощный всплеск: все рекламные места проданы, и в новом году ожидается довольно серьезное повышение», — резюмирует он.

Как россияне планируют отмечать Новый год

Помимо роста спроса на развлечения в новогодний период аналитики фиксируют и возвращение популярности массовых корпоративов. Так, уже в октябре доля компаний, желающих пригласить на новогодний корпоратив артиста, достигала 40%, а топовые локации для проведения таких мероприятий на декабрь в Москве были распроданы.

На этом фоне организаторы мероприятий и event-агентства даже повысили расценки на свои услуги в среднем на 20%. Среди наиболее востребованных артистов для участия в новогодних корпоративах опрошенные РБК участники рынка называли Леонида Агутина, Полину Гагарину, Елку, Тимати и Shaman'а. Спросом также пользуется приглашение на корпоратив гадалок и нумерологов.

Параллельно с этим изменились запросы аудитории в контент-составляющей корпоративов: event-агентства фиксировали запрос на современные технологии, интеграцию в программу вечера нейросетей, видеоконтента и так далее.

Год назад тренды на предновогодний период были совершенно иными. В 2022 году в Национальной ассоциации организаторов мероприятий сообщали РБК, что востребованность развлекательного формата снизилась, а основной запрос клиентов фокусировался на деловом характере новогодних мероприятий и формате подведения итогов года, съезда региональных представителей и так далее. Тогда на фоне частичной мобилизации половина event-агентств столкнулась со значительным количеством отмен мероприятий.

Впрочем, массовые новогодние мероприятия пользовались спросом и в прошлом году. Региональные администрации даже выступали с призывами не отменять детские елки на фоне общей социальной напряженности. Однако тогда это частично было связано и с перераспределением спроса: граждане покупали билеты на елки вместо концертов «выпавших» зарубежных и отечественных звезд.