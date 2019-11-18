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Новая структура «Яндекса» ,  
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Акции «Яндекса» подскочили на 10% на новостях об изменении структуры
Компания заявляла о намерении изменить структуру управления, создав Фонд общественных интересов. Помимо этого депутат Госдумы запланировал отозвать на доработку законопроект о значимых сайтах
Яндекс YNDX ₽2 267 +3,69% Купить
Фото: Максим Змеев / Reuters

Акции Yandex N.V., головной компании группы «Яндекс», зарегистрированной в Нидерландах, выросли в цене на американской бирже NASDAQ более чем на 9%, следует из данных торговой площадки.

На открытии торгов стоимость одной акции составляла $38,14. К 17:44 мск цена выросла на 8,83% до $38,95. Однако к 17:50 мск стоимость акции вновь увеличилась до $39,11 (9,28%).

В пятницу, 15 ноября, стоимость одной акции компании на закрытии составляла $35,79.

На Московской бирже ценные бумаги «Яндекса» также показали рост более чем на 10%. К 17:45 мск рост составил 10,28%, спустя восемь минут акции вновь показали рост уже на 11,17%. К 17:53 мск цена одной обыкновенной акции составила 2 520 руб.

Ранее сегодня «Яндекс» объявил, что совет директоров его головной компании, Yandex N.V., одобрил изменения в системе корпоративного управления. Изменения предполагают передачу значительной части акций класса B, которые сейчас принадлежат одному из основателей, Аркадию Воложу, в семейный траст, а также расширение прав «золотой акции» компании и ее передачу от Сбербанка специальному Фонду общественных интересов, который будет создан в ближайшее время.

«Золотая акция» сейчас может блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в одних руках, а после передачи ее Фонду общественных интересов права ее будут расширены таким образом, что она сможет блокировать консолидацию даже 10% акций в одних руках.

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Сбербанк сообщил, что рассмотрит обращение компании о возврате «золотой акции» в ближайшее время. В финансовой организации заявили, что «в целом позитивно и с пониманием» относятся к инициативам «Яндекса».

После новостей о грядущем изменении структуры компании стоимость ее акций на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87%.

В июле член думского комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает ограничение доли владения в значимых интернет-ресурсах иностранных инвесторов до 20%. 11 октября на фоне обсуждения законопроекта акции «Яндекса» упали на американской бирже NASDAQ более чем на 16%.

После сообщения об изменении структуры компании Горелкин заявил, что отзовет свой законопроект из Госдумы на доработку. По его словам, в ходе обсуждения он увидел «живые и проработанные идеи», которые могут быть внесены в итоговый вариант проекта. В «Яндексе» решение депутат восприняли положительно.

Авторы: Наталья Демченко, Александра Хрисанфова
Теги: Яндекс, акции, Нью-Йоркская биржа
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