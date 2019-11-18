Акции «Яндекса» подскочили на 10% на новостях об изменении структуры

Акции «Яндекса» подскочили на 10% на новостях об изменении структуры

Компания заявляла о намерении изменить структуру управления, создав Фонд общественных интересов. Помимо этого депутат Госдумы запланировал отозвать на доработку законопроект о значимых сайтах

Фото: Максим Змеев / Reuters

Акции Yandex N.V., головной компании группы «Яндекс», зарегистрированной в Нидерландах, выросли в цене на американской бирже NASDAQ более чем на 9%, следует из данных торговой площадки.

На открытии торгов стоимость одной акции составляла $38,14. К 17:44 мск цена выросла на 8,83% до $38,95. Однако к 17:50 мск стоимость акции вновь увеличилась до $39,11 (9,28%).

В пятницу, 15 ноября, стоимость одной акции компании на закрытии составляла $35,79.

На Московской бирже ценные бумаги «Яндекса» также показали рост более чем на 10%. К 17:45 мск рост составил 10,28%, спустя восемь минут акции вновь показали рост уже на 11,17%. К 17:53 мск цена одной обыкновенной акции составила 2 520 руб.

Ранее сегодня «Яндекс» объявил, что совет директоров его головной компании, Yandex N.V., одобрил изменения в системе корпоративного управления. Изменения предполагают передачу значительной части акций класса B, которые сейчас принадлежат одному из основателей, Аркадию Воложу, в семейный траст, а также расширение прав «золотой акции» компании и ее передачу от Сбербанка специальному Фонду общественных интересов, который будет создан в ближайшее время.