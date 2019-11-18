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Новая структура «Яндекса» ,  
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Сбербанк отреагировал на предложения о реформе управления «Яндекса»
Сбербанк SBER ₽239,1 -0,38% Купить
Яндекс YNDX ₽2 412,2 +6,4% Купить

В Сбербанке пообещали рассмотреть обращение «Яндекса» о передаче «золотой акции» компании, держателем которой сейчас является банк, некоммерческому Фонду общественных интересов, который предлагается создать в рамках реформы схемы корпоративного управления.

«Мы получили обращение «Яндекса» с просьбой в рамках предлагаемых ими преобразований передать ее обратно в «Яндекс». Эта просьба будет рассмотрена правлением Сбербанка завтра. В целом мы позитивно и с пониманием относимся к инициативам «Яндекса», — заявили РБК в пресс-службе Сбербанка.

Технологии и медиа
Совет директоров «Яндекса» предложил новую структуру управления компанией

В понедельник, 18 ноября, совет директоров «Яндекса» предложил изменить схему управления компанией, создав Фонд общественных интересов, который сможет принимать участие в решении ряда важнейших вопросов, в том числе блокировать (с помощью переданной ему «золотой акции») сделки по консолидации в одних руках 10% и более голосующих или экономических акций.

На фоне сообщения об этом стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже выросла более чем на 5%.

Теги: Сбербанк, «Яндекс»
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