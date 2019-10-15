Эксперты увидели в законе о значимых сайтах угрозу сервисам бронирования

Законопроект о значимых интернет-ресурсах может ограничить деятельность сервисов, которые работают с персональными данными пользователей, и станет препятствием для развития цифровой экономики в России. Об этом говорится в отзыве, подготовленном Медиа-коммуникационным союзом (МКС, объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи). РБК ознакомился с содержанием отзыва, его подлинность подтвердил источник на ИТ-рынке.
По словам президента МКС Михаила Демина, отзыв направлен в профильный комитет Госдумы (комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи) 11 октября. «В нынешней редакции мы не поддерживаем законопроект — участники МКС видят в нем для себя существенные риски», — уточнил он. Глава комитета по информполитике Леонид Левин сообщил РБК, что отзыв МКС пока не получил.
РБК разбирался, в чем суть претензий участников рынка к законодательной инициативе.
Что предлагает законопроект
В конце июля в Госдуму были внесены поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.
«Значимыми» предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России. Решение о признании ресурса таковым будет принимать правительственная комиссия на основе предложений Роскомнадзора.
Если владелец ресурса, признанного значимым, не приведет структуру собственности в соответствие с требованием, в России будет запрещена реклама подобного ресурса и услуг, которые он оказывает, а также реклама на самом ресурсе. Они не смогут передавать информацию о пользователях, находящихся на территории России, зарубежным юрлицам и российским, в капитале которых более 20% принадлежит иностранцам. Технические средства значимых информационных ресурсов должны располагаться на территории России, при обработке персональных данных россиян подобным ресурсам нельзя будет использовать базы данных, расположенные за пределами страны.
Автор законопроекта депутат Антон Горелкин в числе потенциальных владельцев значимых ресурсов называл компании «Яндекс» и Mail.Ru Group.