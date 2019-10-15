Эксперты увидели в законе о значимых сайтах угрозу сервисам бронирования

Законопроект о значимых сайтах может осложнить жизнь не только «Яндексу», но и сервисам бронирования, предупредили участники рынка. Если закон примут и ограничения введут, россиянам «придется перестать летать», говорит один из них

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Законопроект о значимых интернет-ресурсах может ограничить деятельность сервисов, которые работают с персональными данными пользователей, и станет препятствием для развития цифровой экономики в России. Об этом говорится в отзыве, подготовленном Медиа-коммуникационным союзом (МКС, объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи). РБК ознакомился с содержанием отзыва, его подлинность подтвердил источник на ИТ-рынке.

По словам президента МКС Михаила Демина, отзыв направлен в профильный комитет Госдумы (комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи) 11 октября. «В нынешней редакции мы не поддерживаем законопроект — участники МКС видят в нем для себя существенные риски», — уточнил он. Глава комитета по информполитике Леонид Левин сообщил РБК, что отзыв МКС пока не получил.

РБК разбирался, в чем суть претензий участников рынка к законодательной инициативе.