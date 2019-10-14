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Развитие искусственного интеллекта и роботов оценили более чем в ₽1 трлн
На развитие искусственного интеллекта, роботов и других технологий в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в общей сложности потребуется более 1,118 трлн руб. Почти 283 млрд руб. из них нужно будет привлечь из бюджета
Фото: Сергей Петров / ТАСС

Общий бюджет на развитие технологий национальной программы «Цифровая экономика» составляет 1,118 трлн руб. Это следует из опубликованных Минкомсвязью «дорожных карт».

Всего разработано семь «дорожных карт»:

  • «Технологии виртуальной реальности», на которые потребуется 66,295 млрд руб., в том числе 28,255 млрд — из федерального бюджета;
  • «Нейротехнологии и искусственный интеллект» — 391,7 млрд руб., в том числе из бюджета 56,8 млрд;
  • «Квантовые технологии» — 51,13 млрд руб., в том числе из бюджета — 41,099 млрд;
  • «Новые производственные технологии» — 145,343 млрд руб., в том числе из бюджета — 68,935 млрд;
  • «Компоненты робототехники и сенсорика» 137,65 млрд руб., в том числе из бюджета — 28,825 млрд;
  • «Системы распределенного реестра» — 82,07 млрд руб., в том числе из бюджета — 23,1 млрд;
  • «Технологии беспроводной связи» — 244,16 млрд руб., в том числе из бюджета — 36 млрд.

В общей сложности из бюджета России на реализацию мероприятий по поддержке цифровых технологий потребуется 282,9 млрд руб. до конца 2024 года, следует из документов.

Как ранее сообщали РБК в секретариате вице-премьера Максима Акимова (курирует «Цифровую экономику»), президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрил все «дорожные карты» по перспективным технологиям нацпрограммы. Теперь соответствующие изменения в нацпрограмму должен рассмотреть президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам, после чего «дорожные карты» вступят в силу.

Как менялся бюджет на технологии

Развитие беспроводных технологий вместе с искусственным интеллектом и другими технологиями предусмотрено федеральным проектом «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Изначально проект программы предполагал, что на ее реализацию до конца 2024 года потребуется 3,5 трлн руб., в том числе 2,5 трлн из федерального бюджета.

В феврале 2019 года на сайте правительства были опубликованы материалы совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в которых указывалось, что общие расходы нацпрограммы составят 1,634 трлн руб. Из этой суммы на федеральный проект «Цифровые технологии» в целом предлагалось направить 451,8 млрд руб. При этом сумма, которую необходимо было выделить из федерального бюджета, составляла 282,2 млрд руб., то есть практически совпадала с указанной сейчас в «дорожных картах» по отдельным технологиям. Однако впоследствии было принято решение, что финансирование должно производиться согласно «дорожным картам» для каждой технологии. Их одобрение затянулось до конца сентября.

Как пояснил представитель Минкомсвязи, бюджет «дорожных карт» — это все запросы от разработчиков, некий ориентир, который нужен для дальнейшей работы. «Между хотелками и реальностью могут быть расхождения, они либо будут в дальнейшем скорректированы, либо будет привлечено большее софинансирование (венчурные средства, средства госкорпораций и т.д.). «Дорожные карты» будут важной частью федерального проекта, задавая приоритеты для распределения финансирования и, в целом, фокусировки усилий», — отметил он.

Авторы: Анна Балашова, Александра Посыпкина
Теги: цифровая экономика, технологии, искусственный интеллект, роботы
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