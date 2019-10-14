Развитие искусственного интеллекта и роботов оценили более чем в ₽1 трлн

Развитие искусственного интеллекта и роботов оценили более чем в ₽1 трлн

На развитие искусственного интеллекта, роботов и других технологий в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в общей сложности потребуется более 1,118 трлн руб. Почти 283 млрд руб. из них нужно будет привлечь из бюджета

Фото: Сергей Петров / ТАСС

Общий бюджет на развитие технологий национальной программы «Цифровая экономика» составляет 1,118 трлн руб. Это следует из опубликованных Минкомсвязью «дорожных карт».

Всего разработано семь «дорожных карт»:

«Технологии виртуальной реальности», на которые потребуется 66,295 млрд руб., в том числе 28,255 млрд — из федерального бюджета;

«Нейротехнологии и искусственный интеллект» — 391,7 млрд руб., в том числе из бюджета 56,8 млрд;

«Квантовые технологии» — 51,13 млрд руб., в том числе из бюджета — 41,099 млрд;

«Новые производственные технологии» — 145,343 млрд руб., в том числе из бюджета — 68,935 млрд;

«Компоненты робототехники и сенсорика» 137,65 млрд руб., в том числе из бюджета — 28,825 млрд;

«Системы распределенного реестра» — 82,07 млрд руб., в том числе из бюджета — 23,1 млрд;

«Технологии беспроводной связи» — 244,16 млрд руб., в том числе из бюджета — 36 млрд.

В общей сложности из бюджета России на реализацию мероприятий по поддержке цифровых технологий потребуется 282,9 млрд руб. до конца 2024 года, следует из документов.

Как ранее сообщали РБК в секретариате вице-премьера Максима Акимова (курирует «Цифровую экономику»), президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрил все «дорожные карты» по перспективным технологиям нацпрограммы. Теперь соответствующие изменения в нацпрограмму должен рассмотреть президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам, после чего «дорожные карты» вступят в силу.