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Reuters узнал о плане властей США запретить скачивание TikTok и WeChat

По словам собеседников Reuters, власти не будут заставлять рядовых пользователей удалять уже установленные на их гаджеты приложения, однако отсутствие возможности обновлений будет затруднять пользование ими
Фото:Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Запрет на скачивание приложений для обмена видео и текстовыми сообщениями TikTok и WeChat вступит в силу в США 20 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, соответствующее решение будет опубликовано Министерством торговли США в 15:45 мск.

Источники Reuters в ведомстве рассказали на условиях анонимности, что TikTok и WeChat «лишат платформы» в США. Магазины приложений Apple и Google не смогут предлагать приложения для установки на любой платформе, которая может быть доступной из США.

По словам собеседников Reuters, власти не будут заставлять рядовых пользователей удалять уже установленные на их гаджеты приложения, однако отсутствие возможности обновлений будет затруднять пользование ими. Кроме того, введение запрета на хостинг информации для WeChat на территории США приведет к трудностям с пересылкой сообщений.

«Пользователи столкнутся с задержками и сбоями в работе. Его [мессенджер] можно будет использовать, но он уже не будет таким эффективным», — пояснил один из собеседников Reuters.

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Фото:Toby Melville / Reuters

Вступление в силу аналогичных запретов для TikTok отложено до 12 ноября, поэтому у пользователей этого сервиса сложностей пока не возникнет. Отсрочка призвана дать китайской компании ByteDance возможность завершить переговоры о сделке по продаже своего бизнеса в США.

В начале июля госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность блокировки TikTok на территории страны, поскольку Вашингтон считает, что конфиденциальные данные американцев, использующих это видеоприложение, попадают к властям КНР. Позднее об этом заявил Дональд Трамп, который потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября. 7 августа он подписал указ, который запрещает американцам сотрудничать с ByteDance, владеющей TikTok. В документе говорилось, что сама компания при этом должна в течение 90 дней продать все активы в США и уничтожить собранные ею личные данные пользователей.

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По информации источников Reuters, в качестве покупателя американского сегмента TikTok ее владелец выбрал ИТ-корпорацию Oracle. ByteDance предложила ей стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США. Сумма сделки, по данным источников CNBC, может составить от $20 млрд до $30 млрд. Однако 17 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен подписывать сделку по приобретению Oracle видеосервиса TikTok, если ByteDance сохранит контрольный пакет акций TikTok в США.

Автор
Евгений Калюков
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