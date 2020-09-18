Reuters узнал о плане властей США запретить скачивание TikTok и WeChat

По словам собеседников Reuters, власти не будут заставлять рядовых пользователей удалять уже установленные на их гаджеты приложения, однако отсутствие возможности обновлений будет затруднять пользование ими

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Запрет на скачивание приложений для обмена видео и текстовыми сообщениями TikTok и WeChat вступит в силу в США 20 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, соответствующее решение будет опубликовано Министерством торговли США в 15:45 мск.

Источники Reuters в ведомстве рассказали на условиях анонимности, что TikTok и WeChat «лишат платформы» в США. Магазины приложений Apple и Google не смогут предлагать приложения для установки на любой платформе, которая может быть доступной из США.

По словам собеседников Reuters, власти не будут заставлять рядовых пользователей удалять уже установленные на их гаджеты приложения, однако отсутствие возможности обновлений будет затруднять пользование ими. Кроме того, введение запрета на хостинг информации для WeChat на территории США приведет к трудностям с пересылкой сообщений.

«Пользователи столкнутся с задержками и сбоями в работе. Его [мессенджер] можно будет использовать, но он уже не будет таким эффективным», — пояснил один из собеседников Reuters.