 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Китайские ученые предложили метать энергоресурсы с Луны на Землю

Луна обладает запасами гелия-3, способными обеспечить все государства электричеством на тысячи лет. Ученые предложили добывать его, размахивать капсулами до достижения второй космической скорости и отпускать в сторону Земли
Фото: NASA
Фото: NASA

Создание магнитной пусковой установки на Луне позволит дешевле доставлять добытые ресурсы на Землю, экономя около 90% от объема нынешних расходов. С таким предложением выступили китайские ученые из Шанхайского института спутниковой инженерии в статье журнала Aerospace Shanghai, передает SCMP.

Принцип работы установки схож с процессом метания молота в легкой атлетике — груз будут вращать с нарастающей скоростью, а затем отпустят в сторону Земли. Для этого надо построить вращающийся манипулятор длиной 50 м и высокотемпературный сверхпроводящий двигатель для запуска капсул, загруженных лунными ресурсами. За 10 минут вращения получится достичь второй космической скорости для лунных объектов — 2,4 км в секунду — и выйти на правильную траекторию для запуска на Землю. Ученые планируют задействовать для работы установки солнечную и ядерную энергию, а 70% мощности получать, преобразуя кинетическую энергию обратно в электричество на этапе замедления установки.

Такой способ доставки возможен благодаря уникальным свойствам лунной атмосферы: вакуум и низкая гравитация. Грузы получится доставлять дважды в день, систему легко установить, а для работы не потребуется топливо, только электричество.

Глава «Роскосмоса» обсудит в Китае размещение энергоустановки на Луне
Общество
Юрий Борисов

«Главная цель — извлечь и доставить гелий-3, чтобы справиться с энергетическим кризисом на Земле. Проект также будет способствовать развитию технологий космической добычи полезных ископаемых, тяжелых ракет-носителей и искусственного интеллекта», — сказано в статье.

Гелий-3 — один из двух стабильных изотопов инертного газа гелия. Его признали боле чистым, безопасным и эффективным топливом, способным вырабатывать энергию за счет управляемого ядерного синтеза. Гелий-3 поступает на Луну вместе с потоком ионизированных частиц (так называемый солнечный ветер). Землю от такого процесса защищает магнитное поле. Исследователи полагают, что всего 20 т этого ресурса хватит, чтобы целый год удовлетворять потребности всего Китая в электричестве.

На Земле содержится лишь около 0,5 т гелия-3, тогда как лунный грунт хранит в себе 1 млн т: этого хватило бы, чтобы обеспечить весь мир электричеством более чем на тысячу лет. Ученые, однако, не уточнили, как добывать гелий-3 на Луне и в каком виде отправлять на Землю.

Исследователи предположили, что установку можно разместить в рамках российско-китайского сотрудничества по строительству научной станции на южном полюсе Луны к 2035 году. Они оценили стоимость возведения установки в $18,2 млрд, тогда как доход от добычи 3–5 т гелия-3 может составить около $13,5 млрд в год. Полномасштабное внедрение технологии планируется завершить через 20 лет.

Китай признал, что его ракета развалилась в космосе
Технологии и медиа
Ракета &laquo;Чанчжэн-6А&raquo;

В конце ноября 2023 года российское правительство одобрило соглашение о сотрудничестве с Китаем по созданию Международной научной лунной станции, которое подписано в ноябре 2022 года. Предполагается не только совместное сооружение станции, но и исследование Луны объединенными усилиями.

Интерес к добыче лунного гелия-3 проявляют и другие страны. Космическое агентство Индии поставило задачу стать лидером по производству и доставке этого энергоресурса на Землю.

По оценке заведующего отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института МГУ им. Ломоносова Владислава Шевченко, имеющиеся на Луне запасы гелия-3 могут обеспечить землян энергией на 5 тыс. лет вперед.

Washington Post обращала внимание на сложности, с которыми столкнется любой проект по добыче лунных ресурсов. Добраться до Луны сложно и дорого, процесс потребует внедрения технологий, которых пока не существует, — к примеру, луноходы, способные массово добывать ресурсы.

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Луна космос ученые гелий энергоресурсы
Материалы по теме
На что способны военные спутники и противокосмическое оружие разных стран
Политика
РАН подготовила лунную программу России до 2050 года
Технологии и медиа
Маск пригрозил подпалить усы Мадуро из космоса за блокировку X
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Украинцы потребовали от УЕФА снять с их матча работавшего в России судьюСпорт, 17:20
«Зенит» после травмы лидера потерял первые очки в чемпионате РоссииСпорт, 17:03
Путин и Алиев в Баку обсудят армяно-азербайджанское урегулированиеПолитика, 17:02
Bild рассказала об угрозе срыва поставок немецкого оружия на УкраинуПолитика, 16:55
В одном из городов Сумской области после взрывов частично пропал светПолитика, 16:33
Экс-спартаковец заявил, что ему не разрешили сыграть против «Зенита»Спорт, 16:29
В Белгороде и Шебекино ракетная опасность продлилась 13 минутПолитика, 16:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Необычные места в Москве, где можно интересно провести летоРБК и ГАЛС, 16:22
В Туве решили эвакуировать из лагерей 500 детей из-за лесных пожаровОбщество, 16:16
Китайские ученые предложили метать энергоресурсы с Луны на ЗемлюТехнологии и медиа, 16:13
На Ставрополье при падении легкомоторного самолета погиб пилотОбщество, 15:53
Лучший бомбардир РПЛ получил травму в матче с «Химками»Спорт, 15:48
Посол заявил о желании Азербайджана присоединиться к БРИКСПолитика, 15:36
The Sun узнала об увольнении Карлом III охраны его брата ЭндрюПолитика, 15:32