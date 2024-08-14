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Технологии и медиа ,  
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Китай признал, что его ракета развалилась в космосе

Китай признал, что ракета «Чанчжэн-6А» развалилась в космосе в результате взрыва
Китайская ракета «Чанчжэн-6А», которая на прошлой неделе вывела на орбиту 18 спутников, развалилась и оставила сотни обломков. Пекин подтвердил инцидент и заявил, что «придает большое значение борьбе с космическим мусором»

Власти Китая впервые публично признали, что ракета «Чанчжэн-6А» (Chang Zheng 6A, Long March 6A) развалилась в космосе в результате взрыва и оставила космический мусор на орбите, сообщает Bloomberg.

«Чанчжэн-6А» была запущена 6 августа с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Ракета-носитель вывела 18 интернет-спутников на низкую околоземную орбиту, на высоту 800 км. Вскоре после этого, как сообщила американская компания Slingshot Aerospace, которая занимается отслеживанием космического пространства, верхняя ступень ракеты разрушилась, создав облако из порядка 50 обломков. Разрушение подтвердило Космическое командование ВВС США, которое насчитало 300 обломков. Там добавили, что пока они не представляют угрозы для других аппаратов на орбите.

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Как отмечает Bloomberg, китайские государственные СМИ, освещая запуск, не сообщали о происшествии, однако новость распространилась в социальных сетях и на популярных сайтах. Теперь китайский МИД подтвердил агентству, что ракета развалилась. В ведомстве сообщили, что Китай «принял необходимые меры», внимательно следит за орбитой и проводит анализ данных.Там указали, что Пекин «придает большое значение борьбе с космическим мусором» и содействует защите от него космического пространства.

Bloomberg пишет, что «Чанчжэн-6А» стала одним из крупнейших источников космического мусора за десятилетия. Это не первый инцидент с участием этой ракеты: в июле швейцарская компания S2a обнаружила множество обломков, после того как на орбиту были выведены два спутника дистанционного зондирования Земли Tianhui 5-02.

По словам сотрудника LeoLabs Даррена Макнайта, в первые годы освоения космоса больше всего мусора оставляли США и Советский Союз, но в последние 20 лет около 60% приходится на Китай. Аналитик считает важным шагом заявление китайского МИДа, поскольку оно свидетельствует о готовности Пекина сыграть роль в защите космического пространства.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай ракета космос космический мусор
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