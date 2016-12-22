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Космическое агентство Индии объявило о планах добывать гелий-3 на Луне
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Космическое агентство Индии объявило о планах добывать гелий-3 на Луне
Технологии и медиа, 14:20
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Космическое агентство Индии объявило о планах добывать гелий-3 на Луне
Индия намерена стать лидером в области добычи на Луне ценного изотопа, который можно использовать для получения энергии, — гелия-3, заявил глава космического агентства Индии Сиван Кайласавадиву
Индийская организация космических исследований (ISRO) (Фото: Aijaz Rahi / AP)

Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена развивать программу, конечной целью которой должно стать лидерство в добыче гелия-3 на Луне. Об этом заявил глава ISRO Сиван Кайласавадиву, сообщает The Economic Times.

​Ученые считают, что гелий-3 (один из двух стабильных изотопов инертного газа гелия) можно с выгодой использовать для получения энергии с помощью реакции термоядерного синтеза. По оценке заведующего отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института МГУ им. Ломоносова Владислава Шевченко, имеющиеся на Луне запасы гелия-3 могут обеспечить землян энергией на 5 тыс. лет вперед.

«Страны, которые будут обладать технологиями для доставки этого ресурса с Луны на Землю, будут управлять всем процессом, — сказал Кайласавадиву. — Я не хочу быть частью этого процесса, я хочу его возглавить».

В октябре Индия намерена отправить на Луну миссию «Чандраян-2» в составе орбитального и посадочного модулей с шестиколесным луноходом на борту. Этот луноход планируют высадить в районе Южного полюса, он будет заниматься поисками гелия-3 и воды минимум в течение 14 дней.

По словам Кайласавадиву, предстоящая миссия — важный шаг в лунной программе Индии, которая также подразумевает размещение космической миссии на орбите Луны и даже высадку индийских астронавтов на этот спутник Земли. Правительству Индии еще предстоит установить временные рамки для реализации поставленных задач. «Мы готовы и ждем», — сказал глава ISRO.

По словам председателя космического агентства, для реализации амбициозного плана предстоит разработать технологии по выделению гелия-3 из лунного грунта, а также способы его доставки на Землю.

Гелий-3 поступает на Луну вместе с потоком ионизированных частиц (так называемый солнечный ветер). Землю от такого процесса защищает, как пишет The Economic Times, магнитное поле. На Луне же, по разным оценкам, накопилось от 500 тыс. до нескольких миллионов тонн этого вещества.

Гелий-3 присутствует в очень незначительном количестве и в атмосфере Земли, куда выделяется по несколько килограммов в год из мантии во время извержений вулканов или через трещины в коре. В ограниченном количестве этот изотоп получают при распаде искусственно полученного трития (радиоактивный изотоп водорода). Сейчас он используется в основном при магнитно-резонансной томографии легких.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Индия , Луна , космическая программа , ядерное топливо
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